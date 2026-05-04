El Pentágono solicita $21.000 millones para cuarteles mientras la acumulación de reparaciones se duplica

Publicado por Brett Rowland | The Center Square 4 de mayo, 2026

El Pentágono está pidiendo al Congreso más de $21.000 millones para los cuarteles militares en su solicitud presupuestaria para el año fiscal 2027, la mayor inversión de este tipo en los últimos años, pero el principal organismo de supervisión del Gobierno afirma que la acumulación de mantenimiento aplazado se ha más que duplicado desde 2020 y que recomendaciones importantes de su última revisión de cuarteles siguen sin completarse.

La solicitud de presupuesto militar de $1,5 billones incluye $8.800 millones para reparaciones como arreglos de HVAC, eliminación de moho y actualizaciones eléctricas y de fontanería; $10.200 millones para la construcción de nuevos cuarteles; y $2.500 millones para mantenimiento preventivo. Forma parte de una solicitud más amplia de $57.200 millones destinada al sostenimiento, la restauración y la modernización de instalaciones en todo el Departamento de Guerra.

"Las inversiones incluidas en este presupuesto repararán todos los cuarteles deficientes y eliminarán aquellos que han sido clasificados como pobres o en mal estado", dijo el teniente general Steven Whitney durante una sesión informativa sobre el presupuesto en el Pentágono.

La solicitud llega después de un contundente informe de septiembre de 2023 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EEUU, que detalló atascos de aguas residuales, infestaciones de roedores, moho, sistemas contra incendios inoperativos y sistemas de calefacción y aire acondicionado averiados en los cuarteles donde los militares están obligados a vivir.

El informe concluyó que esas condiciones socavaban la preparación militar y la calidad de vida. También determinó que el Departamento de Defensa no había financiado plenamente su programa de instalaciones durante años, lo que dio lugar a una acumulación de al menos $137.000 millones en costos de mantenimiento aplazado hasta el año fiscal 2020.

Esa acumulación ha crecido desde entonces hasta unos $280.000 millones para todas las instalaciones del Departamento de Defensa en el año fiscal 2025, dijo Rashmi Agarwal, directora del equipo de Capacidades y Gestión de la Defensa de la GAO, a The Center Square. La GAO planea publicar este verano un informe sobre el mantenimiento de infraestructura en todas las bases militares.

Las condiciones eran tan malas en algunos lugares que los miembros del servicio a veces tomaban "medidas drásticas, como casarse, solo para poder salir de los cuarteles", según el informe de la GAO.

El subsecretario de Defensa y contralor, Jules “Jay” Hurst III, dijo que se utilizaron las evaluaciones de condición para determinar cuánto dinero se necesitaba para reparar esos cuarteles.

"Tenemos una lista de cuarteles que están en condiciones deficientes o en estado de fallo, y creamos un índice de condición de edificios", dijo durante la sesión informativa sobre el presupuesto del 21 de abril. "Y creo que si estás por debajo de 80 en ese índice, se te considera en condición deficiente o fallida. Así que revisamos y calculamos cuánto dinero tendríamos que invertir para rehabilitar cada uno de los cuarteles que están en ese estado. Vamos a rehabilitar todos los cuarteles que estén en condición deficiente o subestándar".

Sin embargo, en una declaración a The Center Square, un alto funcionario de defensa dijo que las evaluaciones exhaustivas del Grupo de Trabajo sobre Cuarteles no fueron evaluaciones tradicionales de condición: fueron una operación de triaje urgente para identificar y corregir problemas agudos de salud y seguridad, y no produjeron un recuento total de edificios en mal estado o deficientes. No estaba claro de inmediato si Hurst se refería a una lista separada y preexistente o a las evaluaciones del BTF.

Esa distinción es importante porque uno de los problemas centrales identificados en el informe de la GAO de 2023 era que las evaluaciones de condición de los edificios eran inexactas. El informe señalaba que las fuerzas militares calculan una puntuación de condición del 0 al 100, pero esas puntuaciones no siempre coincidían con las condiciones reales. Un cuartel había sido cerrado por ser inhabitable debido a problemas persistentes de plomería y electricidad, mientras seguía teniendo una puntuación superior a 90.

El Pentágono afirmó que desde entonces ha renovado su enfoque. En abril de 2025, el departamento publicó los Estándares de Habitabilidad para Viviendas de Personal No Acompañado, que establecen criterios de aprobación o rechazo para los espacios habitacionales —incluyendo ausencia total de moho visible y sistemas de climatización funcionales— diseñados para identificar habitaciones inhabitables independientemente de la puntuación general del edificio. El departamento también señaló que está reemplazando a los miembros del servicio con funciones adicionales por administradores civiles permanentes de cuarteles en cada instalación para garantizar una supervisión más consistente, y que exigirá inspecciones presenciales de todos los cuarteles del personal permanente cada dos años.

"The Department does not need to choose between 'find and fix' and systemic changes; it is aggressively doing both," the senior defense official told The Center Square. "We actively carried out the Secretary's directive to immediately find and fix acute issues. The BTF has impacted thousands of warriors, with over $800 million obligated to rapidly improve living conditions across the force."

"El Departamento no tiene que elegir entre 'encontrar y arreglar' y realizar cambios sistémicos; está haciendo ambas cosas de manera enérgica", dijo el alto funcionario de defensa a The Center Square. "Aplicamos activamente la directiva del secretario para identificar y solucionar de inmediato los problemas urgentes. El BTF ha beneficiado a miles de militares, con más de $800 millones comprometidos para mejorar rápidamente las condiciones de vida en toda la fuerza".

Agarwal dijo que importantes recomendaciones del informe 2023 siguen abiertas.

"Aunque el DOD ha tomado medidas para abordar muchas recomendaciones, recomendaciones importantes siguen abiertas y continuaremos haciendo un seguimiento de las medidas que está tomando el departamento", dijo.

Otro informe de la GAO publicado en febrero de 2026 sobre las 12 bases conjuntas del Pentágono concluyó que el departamento aún debe evaluar los riesgos que supone para las misiones el incumplimiento de sus objetivos de financiación para el mantenimiento de las infraestructuras.

Los problemas no eran nuevos. La GAO planteó preocupaciones casi idénticas en un informe de junio de 2002 sobre los barracones de entrenamiento de reclutas, documentando calefacción y aire acondicionado inadecuados, moho y fallos de fontanería en los 10 lugares de entrenamiento básico. Ese informe encontró la misma causa: los oficiales del Ejército dijeron a los investigadores que los déficits de financiación del mantenimiento se debían a "la migración de fondos de las cuentas de mantenimiento para apoyar otras prioridades". Los inspectores de la GAO descubrieron que los barracones de Parris Island clasificados en la parte superior de la escala de condiciones se encontraban en realidad entre los peores que habían observado.

Durante una audiencia en el Congreso en 2023 sobre el informe más reciente, Elizabeth Field, entonces directora de Capacidades y Gestión de Defensa de la GAO, dijo a los legisladores que el patrón había persistido durante décadas. Diez años antes de esa audiencia, dijo, el Pentágono había elogiado su progreso en la modernización de los cuarteles con el aumento de la financiación y prometió mantenerlos.

"Obviamente, eso no ocurrió", declaró Field. "Llevará años revertir la negligencia crónica y la infrafinanciación que descubrimos".

Dijo que el problema no era la falta de fondos del Congreso, sino cómo el Pentágono decidía gastarlos.

"El departamento suele financiar sólo el 80% de las necesidades de mantenimiento, y las instalaciones que suelen salir perdiendo son los barracones", explica.

El representante Don Bacon, republicano de Nebraska y general de brigada retirado de la Fuerza Aérea, quien presidió el Panel de Calidad de Vida Militar del Comité de Servicios Armados de la Cámara en el 118.º Congreso, dijo que el patrón de abandono tiene una causa clara.

"El presupuesto del cuartel ha sido saqueado durante muchos años para otras prioridades", dijo a The Center Square.

Desde el informe de 2023, el Pentágono ha hecho una serie de promesas para mejorar las condiciones. El presupuesto del año fiscal 2025 incluía $1.100 millones para la construcción de barracones. El presupuesto para el año fiscal 2026 solicitaba $7.200 millones para barracones, incluyendo $1.200 millones para nuevas construcciones y $6.000 millones para el mantenimiento de las instalaciones. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció en diciembre de 2025 una inversión de $1.200 millones en cuarteles, con $400 millones para reparaciones inmediatas y $800 millones para renovaciones críticas. El Pentágono dijo el miércoles que más de $800 millones de esa suma ya han sido comprometidos hasta ahora.

"El departamento está poniendo en marcha un plan integral, basado en datos, para abordar permanentemente la calidad de los cuarteles, con el presupuesto del año fiscal 2027 proporcionando los recursos necesarios para restaurar los cuarteles existentes y construir nuevos edificios donde sea necesario", dijo el funcionario de defensa. "En última instancia, esta combinación de remediación rápida y supervisión sistemática garantiza que nuestros guerreros puedan centrarse por completo en su misión, no en la gestión inmobiliaria".

La GAO dijo que el Congreso ha seguido prestando gran atención a la mejora de las condiciones de los barracones a través de legislación y audiencias, y que seguirá apoyando esa labor de supervisión. Se espera para este verano un nuevo informe de la GAO sobre el mantenimiento de las infraestructuras en todas las bases militares.

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