Un juez federal bloquea las deportaciones de menores guatemaltecos no acompañados

Un agente de la Patrulla Fronteriza da agua a un grupo de menores no acompañados en Texas. Sergio Flores / AFP

Publicado por Natalia Mittelstadt - Just The News 18 de septiembre, 2025

Un juez federal bloqueó el jueves las deportaciones de menores guatemaltecos no acompañados por parte de la administración Trump.

El juez federal Timothy Kelly, designado por Trump, bloqueó indefinidamente las deportaciones mientras avanza el caso, informó el medio de noticias The Hill .

Kelly dijo que los planes de deportación de la administración probablemente violan la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Tráfico de 2008, una ley promulgada para abordar las preocupaciones sobre niños inmigrantes no acompañados bajo custodia del gobierno.

"Aunque los demandados se lanzaron en mitad de la noche con su plan de reunificación y luego declararon ante un juez que un padre o tutor había solicitado la devolución de cada niño, eso resultó no ser cierto", escribió Kelly en su decisión.

"Una operación tan apresurada y aparentemente cargada de errores para enviar a niños extranjeros no acompañados de vuelta a sus países de origen es una de las cosas que el proceso de la TVPRA impide", continuó.

El Departamento de Justicia argumentó ante el tribunal que las deportaciones serían legales y que el juez no tenía autoridad para intervenir en el caso.

"Este caso no tiene complicaciones, tanto legales como morales: siempre que sea posible, los niños extranjeros no acompañados deben reunirse con sus padres o tutores. Su continua separación es una tragedia que debe ser curada, no prolongada como los demandantes solicitan a nivel de clase, independientemente del interés superior de un niño específico", escribió el DOJ en los archivos judiciales.

"Puede haber una mejor solución política a esta difícil y compleja cuestión que la que exige la ley", escribió Kelly. "Pero un 'desacuerdo político con el Congreso', por supuesto, no es licencia para que el Ejecutivo 'ignore los mandatos estatutarios'".

El Young Center for Immigrant Children's Rights y 10 menores guatemaltecos no acompañados de entre 10 y 17 años que se enfrentan a la deportación presentaron la demanda, representados por el National Immigration Law Center.

"La decisión judicial de hoy es una victoria significativa para los cientos de niños que ahora están a salvo del intento ilegal de la administración Trump de expulsarlos de los Estados Unidos", dijo en un comunicado Efrén Olivares, vicepresidente de litigios y estrategia legal del National Immigration Law Center.

"El tribunal vio a través de las repetidas tergiversaciones del gobierno de hechos críticos para tratar de justificar el objetivo indefendible de niños vulnerables que habrían enfrentado peligro si hubieran sido enviados a otros países", continuó.

La orden del juez impide a la administración deportar a los niños o a cualquier otro menor guatemalteco no acompañado que no haya recibido una orden de expulsión definitiva o permiso del fiscal general para salir voluntariamente de Estados Unidos.

La orden fue más limitada de lo que solicitaron los demandantes, ya que buscaban que el bloqueo cubriera a los menores no acompañados que se enfrentan a la deportación de todos los demás países excepto Canadá o México, que reciben un trato diferente en virtud de la TVPRA.

© Just The News