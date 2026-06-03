Agentes del FBI disparan mortalmente a un hombre que mantenía rehenes en un edificio de oficinas de Bakersfield, California

Publicado por Just The News 3 de junio, 2026

Efectivos de la Oficina Federal de Investigación dispararon mortalmente a un hombre que mantenía rehenes en el interior de un edificio comercial en Bakersfield, California, según informó el Departamento de Policía de Bakersfield.

El enfrentamiento de 12 horas comenzó el martes cuando la policía respondió a una amenaza de bomba en el edificio del Chase Bank en el centro de Bakersfield. El edificio también albergaba una oficina del distrito escolar, informó Associated Press.

El hombre se atrincheró en el interior con varias personas, tdos de las cuales fueron liberadas tras negociar con las autoridades.

Todos los rehenes fueron liberados posteriormente ilesos.

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