Trump vuelve a presentar una demanda por difamación de 10.000 millones de dólares contra el WSJ por la carta de cumpleaños de Jeffrey Epstein

Publicado por Kevin Killough - Just The News 28 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump volvió a presentar el miércoles su demanda de 10.000 millones de dólares contra el editor del Wall Street Journal, Dow Jones & Company.

La demanda se deriva de un artículo sobre una carta de cumpleaños al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, que Trump niega haber escrito.

Un juez federal desestimó el caso el mes pasado, concluyendo que Trump no pudo alegar "malicia real", una norma que las figuras públicas deben demostrar en los casos de difamación. La malicia real demuestra que el acusado sabía que la información era mentira cuando la publicó.

El juez dio a Trump hasta el 27 de mayo para presentar otra demanda con nuevas pruebas que apoyen el estándar, informó The Hill.

La carta fue publicada por el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes como parte de un conjunto de documentos relacionados con el patrimonio del financiero caído en desgracia.

"De las dos personas supervivientes que podrían corroborar si el presidente Trump había presentado una carta de cumpleaños, una persona, el presidente Trump, negó vehementemente la existencia de la supuesta carta, y la otra persona ha declarado ante un funcionario federal que no tenía conocimiento de ella", señala la denuncia.

La segunda persona a la que se hace referencia en la declaración es Ghislaine Maxwell, una delincuente sexual convicta y socia de Epstein.

La nueva demanda alega que los demandados conocían los hechos y evitaron deliberadamente investigar la información, procediendo en cambio a publicar el artículo.

La demanda también afirma que el Journal excluyó la negación de Trump de haber escrito la carta, pero el artículo original afirma que "Trump negó haber escrito la carta o haber hecho el dibujo."

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