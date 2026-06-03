Sudaderas con capucha e hijabs: El-Sayed promovió una acusación falsa sobre un delito de odio contra musulmanes mientras criticaba a Estados Unidos

Publicado por Just The News | Jerry Dunleavy 3 de junio, 2026

El principal aspirante a ser el candidato demócrata al Senado de EE.UU. en Michigan ayudó anteriormente a perpetuar un engaño de crimen de odio que trató de vincular el asesinato de una mujer iraquí-estadounidense en California con la muerte de Trayvon Martin en Florida, y que trató de culpar del brutal asesinato de la mujer al racismo y la intolerancia anti-islámica en Estados Unidos, cuando el verdadero criminal resultó ser su marido musulmán. (Voz / Christian Camacho)

Intentando fusionar facciones de extrema izquierda



Abdul El-Sayed, entonces epidemiólogo social de la Universidad de Columbia y ahora posible favorito para ser el próximo senador de EE.UU. por el estado de Michigan. El-Sayed -entonces epidemiólogo social de la Universidad de Columbia y ahora posible favorito para ser el próximo senador estadounidense por el estado de Michigan- se adhirió y ayudó a impulsar el movimiento viral en las redes sociales "Hoodies and Hijabs", que pretendía vincular la ira de la izquierda por el asesinato del hispano-estadounidense George Zimmerman a Martin, de 17 años, con la cruel muerte a golpes de Shaima Alawadi, de 32 años, ciudadana estadounidense de origen iraquí y madre de cinco hijos, en su casa de las afueras de San Diego.

Mientras El-Sayed intentaba culpar del asesinato de la inocente musulmana a la supuesta islamofobia y el odio existentes en Estados Unidos, la policía no tardó en determinar que el verdadero asesino era en realidad su marido, Kassim Alhimidi, también musulmán y exiliado iraquí que le destrozó el cráneo, probablemente con una llave de cruz, tras descubrir que ella planeaba divorciarse de él y mudarse a Texas. El ataque de Alhimidi a Alawadi se produjo el 21 de marzo de 2012, y ella sucumbió a sus heridas mortales tras ser desconectada del soporte vital el 24 de marzo de 2012.

El polling average de Real Clear Polling sugiere que El-Sayed es el ligero favorito en las primarias demócratas, en las que sus oponentes son la diputada demócrata Haley Stevens y la senadora estatal de Michigan Mallory McMorrow.

El-Sayed escribió unartículo de opinión para Mic titulado "De las sudaderas con capucha de Trayvon Martin a los hiyabs de Shaima Alawadi: ¿Quién es responsable del odio en Estados Unidos?". - apenas cuatro días después de la muerte de Alawadi, afirmando sin fundamento que Martin había sido asesinado porque llevaba una sudadera con capucha y que Alawadi había sido asesinada porque llevaba un hiyab, y culpando erróneamente de la muerte de la mujer al "racismo, la xenofobia y el odio" de la sociedad estadounidense.

Se demuestra que El-Sayed se equivocó y promovió un bulo



Pero las acusaciones de que el asesinato de Alawadi fue un crimen de odio antiislámico resultaron ser un bulo, según la policía, los fiscales y luego el jurado que condenó a Alhimidi por asesinato en abril de 2014..

Just the News informó recientemente que El-Sayed es un protegido desde hace años de la controvertida activista musulmana Linda Sarsour, cuyo respaldo a él durante su anterior candidatura fallida a gobernador de Michigan en 2018 ayudó a elevarlo desde la relativa oscuridad hace casi una década. Sarsour - así como responsables del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR) y otros activistas musulmanes y de izquierdas - se unieron a El-Sayed en 2012 para perpetuar el bulo del delito de odio, y Sarsour publicó un extenso artículo para el blog Belief de la CNN a principios de abril de 2012 titulado "My Take: My hijab is my hoodie".

La campaña de El-Sayed y Sarsour no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La vinculación de El-Sayed entre Alawadi y Trayvon formaba parte de la estrategia



El artículo de El-Sayed de marzo de 2012 atacaba el asesinato de Martin a manos de Zimmerman, criticaba duramente al Gobierno y a la sociedad estadounidenses en general por el asesinato de Alawadi y ponía en duda la legitimidad de la lucha de Estados Unidos contra yihadistas y terroristas.

"Ha pasado un mes desde la fatal muerte a tiros de Trayvon Martin, un chico afroamericano de 17 años que volvía a casa de una tienda con bolos y un té helado. ¿Su crimen? Ser negro, varón y llevar una sudadera con capucha, parecer "sospechoso" en un exclusivo barrio privado de Florida", afirmaba El-Sayed en su artículo del 28 de marzo de 2012.

"Y entonces, hace unos días, nos enteramos (o quizá no) de la muerte a golpes de Shaima Alawadi, de 32 años y madre de cinco hijos. Era una inmigrante iraquí musulmana que acababa de mudarse al barrio en el que fue asesinada en California", continuó El-Sayed. Tras haber sido golpeada repetidamente con una barra de hierro, su hija de 17 años la encontró en el comedor de su casa con una nota a su lado: "Vuelve a tu país, terrorista". ¿Su crimen? Tener el valor de llevar un Hijab en una sociedad en la que los musulmanes son abiertamente vilipendiados por los crímenes de otros."

"Trayvon y Shaima fueron asesinados a sangre fría. ¿Por qué?", escribió El-Sayed. "Porque Trayvon, un chico negro con capucha, y Shaima, una mujer de Oriente Medio con hiyab, encajaban ambos en arquetipos acusados por la sociedad estadounidense de extranjeros, peligrosos y malvados. Y en lugar de tomarse el tiempo necesario para saber qué pretendía cada una de estas víctimas -Trayvon tomando un tentempié rápido durante el descanso, o Shaima criando a una familia estadounidense honrada-, sus agresores los asumieron en los papeles que la sociedad enseña sobre ellos, todos los días".

El-Sayed escribió que "estos actos despreciables representan sólo la punta de un iceberg de racismo, xenofobia y odio, cuya base se asienta en algunas de las instituciones más fiables de la sociedad estadounidense".

"Nuestros medios de comunicación tienen una larga historia de sacar provecho de símbolos, como las sudaderas con capucha y los hiyabs, enseñándonos que deben provocar miedo, desprecio y odio", afirmó El-Sayed, añadiendo que "los grandes medios de comunicación, como Fox News, se especializan en perseguir al Islam y a los musulmanes. Cada noche, estas corporaciones graban en nuestras mentes imágenes de mujeres musulmanas cubiertas de la cabeza a los pies, o de hombres árabes de barba gruesa vestidos con uniforme militar y shalwar kamis con miradas penetrantes, mientras suenan de fondo "cánticos de guerra islámicos" y los tertulianos vociferan sobre los peligros de la amenaza "islamista"".

"Los preocupantes asesinatos de Trayvon y Shaima han reabierto la conversación pública sobre los crímenes de odio en la sociedad estadounidense", escribió también El-Sayed. "Más ofensivo e injusto es el mensaje sin restricciones de algunas de las instituciones más fiables de nuestro país, que sigue creando el clima de miedo, sospecha y odio que, en última instancia, condujo a estos trágicos asesinatos. Si nos tomamos en serio la prevención del próximo crimen de odio, la deconstrucción y eliminación de la embestida contra los símbolos raciales, de clase o religiosos en nuestro discurso mediático y en las acciones de nuestro gobierno debe ser una prioridad".

"Eso, o Estados Unidos seguirá siendo un lugar peligroso para los niños negros que compran caramelos en el descanso, o para las mujeres musulmanas que esperan que sus hijos vuelvan a casa del colegio,", concluyó El-Sayed.

Hacerlo sobre la raza es un trampolín bien recibido



Zimmerman mató a Martin a finales de febrero de 2012 en el barrio de Zimmerman de Sanford, Florida. Los acusadores de Zimmerman afirmaron que había hecho un perfil racial de Martin y que lo había asesinado, mientras que Zimmerman dijo que había sido atacado y herido por Martin y que le había disparado en defensa propia. El entonces presidente Barack Obama dijo a finales de marzo de 2012 que "mi principal mensaje es para los padres de Trayvon Martin: si yo tuviera un hijo, se parecería a Trayvon". Zimmerman fue acusado en Florida de asesinato en segundo grado a mediados de abril de 2012. Zimmerman fue declarado no culpable de todos los cargos en julio de 2013 tras un juicio con jurado muy publicitado, y el Departamento de Justicia de Obama anunció entonces en febrero de 2015 que "no había encontrado pruebas suficientes para presentar cargos federales penales de derechos civiles contra George Zimmerman por el tiroteo mortal de Trayvon Martin."

Y a pesar de que El-Sayed sostenía que Alawadi había sido asesinada por la intolerancia de Estados Unidos hacia el islam, el marido musulmán de Alawadi -Kassim Al-Himidi- fue condenado por asesinato en 2014 y actualmente cumple una larga condena.

Sarsour y Bernie Sanders se vuelcan con El-Sayed



Sarsour, activista palestino-estadounidense y firme crítica antiisraelí, renunció a liderar la Marcha de las Mujeres en 2019 por acusaciones de antisemitismo y sus conexiones con el líder de la Nación del Islam, Louis Farrakhan. Se describe a sí misma como "autora, galardonada activista por la justicia racial y los derechos civiles, experimentada organizadora comunitaria y madre de tres hijos" en su página web. Seguiría arrojando su peso político -especialmente entre la comunidad estadounidense/árabe- detrás de El-Sayed.

El-Sayed, que perdió la nominación demócrata a gobernador frente a la ahora gobernadora Gretchen Whitmer en 2018, recibió el respaldo de Sarsour durante esa carrera y en esta actual para el escaño del Senado de Michigan que pronto se abrirá, con el apoyo de Sarsour en 2018 también pareciendo traer posteriormente al egipcio-estadounidense nacido en Michigan el apoyo clave del senador socialista Bernie Sanders, I-Vt., quien también lo ha respaldado de nuevo en esta carrera al Senado. Sarsour fue una vocal de la campaña de Sanders surrogate en 2016, y Sanders won Michigan sobre Hillary Clinton ese año.

Las pruebas muestran que Sarsour rápidamente celebró y respaldó a El-Sayed en 2017, promocionándolo ante multitudes islámicas (mientras elogiaba extremista Imam Siraj Wahhaj y llamaba a la "yihad" contra Donald Trump), al parecer trayendo a veteranos de la campaña de Sanders para ayudar a El-Sayed, utilizando su red de activistas musulmanes para respaldar su candidatura, autoadmitiendo moviéndose a Michigan para hacer campaña por él, y continuando promocionándolo durante años después de su derrota en 2018.

Sarsour también lamentó que "aunque ha habido algunos esfuerzos para conectar a Martin y Alawadi centrándose en su atuendo - una sudadera con capucha para el adolescente afroamericano y un hiyab para la joven madre - ha habido un silencio ensordecedor y una renuencia a llevar el caso de Alawadi a la vanguardia del debate público por parte de algunos en la comunidad musulmana."

Criticó a las "principales organizaciones y activistas musulmanes" por "andarse con pies de plomo" sobre si la muerte de Alawadi fue realmente un delito de odio.

"Con sólo las pruebas iniciales -un adolescente negro muerto, un té helado, un paquete de Skittles, un vigilante del vecindario- muchos de nosotros hemos presumido que el asesinato de Martin es un desafortunado resultado del racismo en Estados Unidos. Algunos han llegado incluso a comparar la muerte de Martin con la de Emmett Till. ¿Por qué no lo mismo con Alawadi?". escribió Sarsour. "¿Acaso no es suficientemente explícita la muerte de una mujer árabe musulmana ahogada en su sangre con una nota en la que se la considera terrorista y se le dice que regrese a su 'país'?".

Pero la muerte de Alawadi no se debió al racismo ni a la intolerancia de Estados Unidos, sino que fue a manos de su marido musulmán.

El infundado plan "Hoodies and Hijabs" se extendió rápidamente tras el asesinato de Alawadi



Más allá de El-Sayed y Sarsour, las redes sociales y la prensa también jugaron su papel en el impulso de lo que resultaría ser un crimen de odio falso.The San Diego Union Tribune reportó el 25 de marzo de 2012 - un día después de la muerte de Alawadi - que "las redes sociales explotaron con llamadas a la acción."

Fue reported por The New York Times el mismo día que "en Twitter, donde su muerte se convirtió en el tema más discutido en todo el mundo en cuestión de horas, blogueros y periodistas trazaron una conexión entre el pañuelo que llevaba la piadosa madre de cinco hijos y la sudadera con capucha que llevaba el adolescente de Florida, Trayvon Martin, cuando fue asesinado por un voluntario de la vigilancia vecinal en Sanford."

The Washington Post escribió dos días después una noticia titulada "El caso de Trayvon Martin y la muerte de una mujer iraquí provocan una concentración a favor de las 'sudaderas con capucha y el hiyab'." El medio informaba de que los campus universitarios estaban planeando una protesta de "sudaderas con capucha y hiyab", y que "en Twitter, la frase Million Hijab March también está empezando a cobrar fuerza" como "un guiño a la Million Hoodie March organizada la semana pasada en apoyo a la familia de Trayvon Martin."

The New York Times informaba al día siguiente de que "Inmigrantes iraquíes de un pueblo de California temen un crimen de odio en el asesinato de una mujer". El medio titulaba con una foto cuyo pie de foto decía que "Kassim Alhimidi lloró sobre el cuerpo de su esposa, Shaima Alawadi, en una ceremonia de oración el martes. Murió tras ser encontrada gravemente golpeada en su casa cerca de San Diego" Alhimidi pronto sería declarado culpable de este asesinato.

El medio informó que, según Alhimidi, "ya los habían llamado terroristas antes" mientras vivían en Estados Unidos.

"A algunos vecinos, les digo 'hola', y se dan la vuelta", dijo en árabe el marido y pronto asesino convicto, mientras su hijo Mohammed se encargaba de la traducción. "Más del 95 por ciento de las veces, me siento bienvenido. Pero de vez en cuando, la gente te grita. Te gritan 'terrorista' o 'vuelve a tu país'". Alhimidi fue declarado culpable de asesinato en primer grado tras un juicio con jurado en abril de 2014.

Mohammed, el hijo, al parecer dijo: "Solo hay tres personas que saben lo que pasó. Dios, mi madre y el tipo que lo hizo".

"¿Cómo puedes matar a alguien que siempre estuvo a tu lado? Mamá vive con nosotros todos los días, pero tú eres el que será olvidado", Fátima Alhimidi, la hija de Alawadi y su marido, condenado por asesinato, escribió en una carta que fue leída en voz alta por el juez en el tribunal.

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