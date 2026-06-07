Hegseth aboga por la acción en Europa contra la "invasión" migratoria en su discurso del Día D

Publicado por Nicholas Ballasy 7 de junio, 2026

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que Europa enfrenta lo que describió como una nueva "invasión" vinculada a la migración, durante las conmemoraciones del aniversario del Día D en Normandía.

Hegseth señaló a países como España, Italia, Grecia y Bulgaria, argumentando que los gobiernos europeos han fallado a la hora de responder de manera adecuada a este problema.

"Diferentes playas europeas están siendo asaltadas por ideologías peligrosas", dijo Hegseth durante su discurso, cuestionando si las capitales europeas actuarían antes de que fuera "demasiado tarde".

Su discurso tuvo lugar en el Cementerio Americano de Normandía, durante las ceremonias de conmemoración del 82º aniversario del desembarco aliado.

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