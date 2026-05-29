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El jefe de gabinete de Mike Johnson dejará el cargo en junio

La oficina de Johnson confirmó la marcha de Haynes el viernes.

Mike Johnson en el Capitolio/ Jim Watson

Mike Johnson en el Capitolio/ Jim WatsonAFP

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Publicado por
Ben whedon - Just The News

El jefe de gabinete del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, Hayden Haynes, dejará su puesto en junio, informó Político.

Haynes ha ocupado el puesto durante toda la presidencia de Johnson, que comenzó en 2023 después de que un pequeño bloque de republicanos disidentes de la Cámara votara para desbancar al entonces presidente Kevin McCarthy.

La oficina de Johnson confirmó la marcha de Haynes el viernes.

El propio mandato de Johnson en la portavocía ha sido tumultuoso, dados los estrechos márgenes republicanos en la cámara y su inesperado ascenso al máximo cargo.

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