El jefe de gabinete de Mike Johnson dejará el cargo en junio

Publicado por Ben whedon - Just The News 29 de mayo, 2026

El jefe de gabinete del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, Hayden Haynes, dejará su puesto en junio, informó Político.

Haynes ha ocupado el puesto durante toda la presidencia de Johnson, que comenzó en 2023 después de que un pequeño bloque de republicanos disidentes de la Cámara votara para desbancar al entonces presidente Kevin McCarthy.

La oficina de Johnson confirmó la marcha de Haynes el viernes.

El propio mandato de Johnson en la portavocía ha sido tumultuoso, dados los estrechos márgenes republicanos en la cámara y su inesperado ascenso al máximo cargo.

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