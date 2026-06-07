Texas supera a California y Nueva York como el estado con más sedes de empresas Fortune 500

Publicado por Bethany Blankley | The Center Square contributor 7 de junio, 2026

Bajo el gobernador Greg Abbott, Texas es ahora el estado con más sedes centrales de empresas Fortune 500 en Estados Unidos.

Según la lista Fortune 500 de 2026 publicada por Fortune Media, las principales empresas del país tienen su sede en 229 ciudades de 39 estados. Texas lidera con 57 sedes, seguido de California con 56 y Nueva York con 53. Además, Texas registra el mayor ingreso combinado: 2,8 billones de dólares.

Texas es el único estado que cuenta con dos ciudades entre las cinco con más sedes corporativas: Houston y Dallas.

Nueva York es la ciudad con más sedes (43), seguida de Houston (25), Chicago (14), Atlanta (13) y Dallas (11). Ninguna ciudad de California entró en el top 5.

Con el nuevo mercado de valores de Texas ya operando en Dallas, se espera que el número de reubicaciones de sedes corporativas siga creciendo en Texas —y especialmente en Dallas— durante el próximo año y más allá.

“Texas es, sin duda, la capital de las sedes centrales”, afirmó el gobernador Greg Abbott en un comunicado. “Las principales empresas del mundo invierten con confianza en Texas gracias a nuestro favorable clima empresarial, un entorno regulatorio predecible y una fuerza laboral calificada y en crecimiento. La gente y las empresas eligen Texas porque Texas funciona”.

La lista Fortune 500 de 2026 clasifica a las mayores corporaciones estadounidenses según sus ingresos del año fiscal 2025. El umbral de ingresos para entrar en la lista fue de 7.500 millones de dólares, un 5% más que el año anterior, dijo Fortune.

Las empresas de la lista representan dos tercios del PIB total de Estados Unidos, con 21 billones de dólares en ingresos combinados. Generan 2,1 billones de dólares en beneficios, tienen un valor de mercado combinado de 55 billones de dólares y emplean a 30,5 millones de personas en todo el mundo.

Las diez primeras empresas son: Amazon, Walmart, UnitedHealth Group, Apple, Alphabet, CVS Health, Berkshire Hathaway, McKesson, Exxon Mobil y Cencora.

De las diez primeras, dos tienen su sede en Texas: McKesson en Irving y Exxon Mobil en Spring. Otras dos están en California. El resto se encuentran en Arkansas, Minnesota, Nebraska, Pensilvania, Rhode Island y Washington.

El hecho de que Texas haya superado a California es el resultado de que muchas empresas han abandonado el estado dorado en las últimas décadas, citando el aumento de impuestos corporativos, una fuerte carga regulatoria y el alto costo de vida para sus empleados.

Desde 2005, 377 empresas han abandonado California, de las cuales 152 se han trasladado a Texas, según el California Policy Institute.

Mientras California y Nueva York suelen ocupar los últimos puestos en los rankings de clima empresarial, desarrollo económico y creación de empleo, Texas se mantiene consistentemente en el primer lugar. El gobernador Abbott ha bromeado con imponer un arancel del 100% a los neoyorquinos que siguen huyendo de la Gran Manzana, después de que el aumento de impuestos y costos esté provocando también una salida masiva allí.

“La octava economía más grande del mundo tiene el mejor clima empresarial de Estados Unidos. Texas ha vuelto a emerger como el estado con mayores probabilidades de éxito a la hora de atraer inversión de capital del sector privado”, señaló la revista Site Selection el pasado otoño cuando se publicó el último ranking. “Esto se debe a que, desde la oficina del gobernador en Austin hasta las oficinas de desarrollo económico en comunidades grandes y pequeñas de todo el Estado de la Estrella Solitaria, quienes se encargan de promocionar Texas saben que tienen una venta fácil: sin impuesto sobre sociedades, regulaciones empresariales sensatas, tribunales especializados en negocios, una infraestructura logística insuperable y una enorme fuerza laboral, entre otros factores. Su desafío es mantenerlo así”.

Texas también ha sido clasificado consecutivamente como el mejor estado para los negocios, creación de empleo e inversión de capital durante más de una década por la revista Area Development. El año pasado volvió a recibir el primer puesto gracias a “una asombrosa inversión de capital total de 10.600 millones de dólares en una docena de proyectos de alto impacto”, señaló la publicación. Amazon también ganó el premio al “Proyecto No Manufacturero del Año” por invertir 200 millones de dólares en un proyecto en Cleburne, Texas, que se estima creará 1.000 empleos. Amazon ha estado expandiendo sus operaciones en Texas en los últimos años.

Desde 2015, cada año que Greg Abbott ha sido gobernador, Texas ha ocupado el primer lugar como el mejor estado para el desarrollo económico, y también como el mejor estado para los negocios durante 20 años consecutivos, incluyendo algunos años anteriores a Abbott, reportó The Center Square.

A nivel nacional, 95 empresas financieras aparecen en la lista Fortune 500, liderando todos los sectores, informó Fortune. Sus ingresos combinados superaron los 4,1 billones de dólares.

Ese ingreso fue superado por Nvidia, que se convirtió en la primera empresa Fortune 500 en alcanzar los 4 billones de dólares de valor, superando a Apple para reclamar el título de la compañía más valiosa.

El 11% de las empresas Fortune 500 están dirigidas por mujeres, un total de 55, incluyendo “algunos de los nombres más reconocidos en los negocios”, señaló Fortune.

La edición impresa de la lista saldrá a la venta el 16 de junio.

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