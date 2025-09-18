Dos millones de inmigrantes ilegales han salido de EEUU desde que Trump asumió el cargo, confirmó el DHS

Publicado por Ben Whedon - Just The News 18 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump va por buen camino para eliminar a la multitud de extranjeros ilegales en Estados Unidos, ya que el total se redujo en 2 millones desde que asumió el cargo.

La secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, confirmó a Just the News que las agencias federales habían deportado directamente a 400.000 extranjeros ilegales desde que Trump regresó a la Casa Blanca. Además, 1,6 millones de extranjeros ilegales se autodeportaron en ese mismo periodo de tiempo.

"Estamos hablando de 2 millones en total en los últimos 240 días. Eso incluye 1,6 millones de autodeportaciones, a las que estamos animando mucho a los extranjeros ilegales", dijo. "Es mucho más seguro para los propios extranjeros, para el público, para nuestras fuerzas de seguridad, y también es mucho mejor desde el punto de vista económico, mucho más ahorro fiscal para el contribuyente estadounidense. Y además, se han producido unas 400.000 deportaciones propiamente dichas, así que en total, unos 2 millones, pero vamos a aumentar esas cifras".

McLaughlin hizo estas declaraciones en una entrevista con este periodista que se emitirá esta semana en el podcast John Solomon Reports . Su actualización parece corroborar la información anterior de 350.000 deportaciones a finales de agosto y el análisis de Center for Immigration Status, que encontró que 1,6 millones de ilegales se habían ido voluntariamente. McLaughlin confirmó que las cifras del DHS corroboraban de forma independiente la estimación del CIS.

Trump ha declarado anteriormente que hay entre 20 y 22 millones de extranjeros ilegales en el país, lo que significa que su administración ha completado aproximadamente el 10% del trabajo, hasta ahora.

En particular, la cifra de 2 millones se debe en gran parte a que el DHS opera con un presupuesto de la Administración Biden y no refleja la expansión de los recursos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de la ley One Big Beautiful Bill.

McLaughlin expresó además su optimismo de que el DHS sea capaz de alcanzar el objetivo de la administración Trump para el final de su mandato, a través de una combinación de deportaciones directas y autodeportaciones. El DHS espera que el ritmo de las autodeportaciones varíe ampliamente, pero confía en que las deportaciones directas se expandan dramáticamente.

