Publicado por Joaquín Núñez 6 de septiembre, 2025

Tom Homan aseguró que la inmigración ilegal se redujo en un 96% durante la Administración Trump. El 'zar' fronterizo participó de la segunda Cumbre Anual del Caucus Estatal de Libertad, donde reveló que incluso él está sorprendido por los resultados logrados por la Patrulla Fronteriza

El evento tuvo lugar en la noche del viernes, cerca de la ciudad de Dallas (Texas). Allí, el funcionario fue presentado por el congresista Chip Roy, quien recientemente anunció su candidatura para fiscal general del Lone Star State.

En un discurso que duró 45 minutos, Homan dijo sentirse "enojado" con el manejo que la Administración Biden hizo de la frontera sur, lo que lo motivó a volver a trabajar para el Gobierno federal. Incluso se le quebró la voz al hablar de los asesinatos cometidos por inmigrantes ilegales durante los últimos cuatro años.

Sobre los motivos detrás de estas políticas "laxas", dijo que los demócratas quisieron crear una nueva base de votantes: "Vendieron este país a cambio de poder político futuro y, en mi opinión, eso es traición".

"Tenemos la frontera más segura de la historia de esta nación. Los hombres y mujeres de la Patrulla Fronteriza aseguraron esa frontera en siete semanas. Dios bendiga a los hombres y mujeres de la Patrulla Fronteriza", continuó.

Otros oradores destacados del evento fueron el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el exjefe de gabinete, Mark Meadows, y otros miembros del Congreso como Andy Biggs, Mary Miller y Ralph Norman.

Por último, Homan les dejó una advertencia a los carteles de droga latinoamericanos: "Han matado a más estadounidenses que todas las organizaciones terroristas del mundo juntas. Han matado a más estadounidenses que cualquier guerra que hayamos tenido. Y recuerden mis palabras: el presidente Trump los borrará de la faz de la tierra".

Luego de que Estados Unidos hundiera una embarcación con drogas que salía de Venezuela, el secretario de Estado Marco Rubio declaró que el Gobierno llevaría a cabo operaciones similares.