EXCLUSIVA JTN: el Servicio Secreto gastó 11 millones de dólares en los viajes de Hunter Biden

Publicado por Bethany Blankley | The Center Square contributor | Just The News 8 de septiembre, 2025

El gobierno de Biden gastó más de 10 millones de dólares en tres años en un destacamento de seguridad y gastos relacionados para el ex primer hijo Hunter Biden después de negar protecciones similares a otras figuras políticas de alto perfil, muestran documentos obtenidos por el Center to Advance Security in America y compartidos en exclusiva con The Center Square.

El detalle de seguridad para el hijo del expresidente Joe Biden, Hunter, costó casi 11 millones de dólares, incluyendo en viajes, bienes raíces y hoteles caros, según los documentos obtenidos a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) que CASA presentó.

Los documentos del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024 indican que la administración Biden gastó casi 9,3 millones de dólares en hoteles, 1,1 millones de dólares en viajes aéreos y ferroviarios, y casi 600.000 dólares en transporte y alquiler de coches para el destacamento del Servicio Secreto de Hunter Biden.

"Debido a los informes de que Hunter Biden estaba desempeñando un papel de alto nivel en el asesoramiento a su padre dentro de la Casa Blanca en 2024, CASA presentó una solicitud de FOIA para obtener información relacionada con los recursos de los contribuyentes que se gastan para protegerlo", dijo el director de CASA James Fitzpatrick a The Center Square en una entrevista exclusiva. "Lo que descubrimos es que mientras el Servicio Secreto negaba protección a [el entonces candidato presidencial Robert F. Kennedy Jr.], y no protegía adecuadamente al presidente [Donald] Trump dando lugar a dos intentos de asesinato, Hunter Biden disfrutaba de un robusto destacamento allá donde viajaba, incluidos viajes a Nantucket, Sudáfrica y las Islas Vírgenes."

Casi todos los gastos -el 95%- se produjeron en California, donde Hunter Biden residía a menudo, pero también se produjeron en costosos viajes a las Islas Vírgenes, Nantucket y Santa Ynez (California).

"Si el Servicio Secreto de Biden estaba realmente escaso de fondos y personal como afirmaron en julio de 2024, el pueblo estadounidense merece respuestas sobre por qué sus prioridades estaban tan groseramente desalineadas", dijo Fitzpatrick.

Según los documentos, los gastos del Servicio Secreto financiados por los contribuyentes para Hunter Biden incluyeron múltiples viajes a Nantucket, una exclusiva isla frente a Cape Cod, Massachusetts.

Esto incluyó varios cientos de miles de dólares gastados para un viaje de Acción de Gracias de 2022 a Nantucket, incluidos 10.000 dólares en alquiler de carritos de golf, 120.000 dólares en alojamiento con tarifas de hotel de 740 dólares por noche; 120.000 dólares en tarjetas de viaje, entre otros gastos.

Un viaje de Acción de Gracias en 2023 a Nantucket costó más de medio millón de dólares, incluyendo 26.000 dólares en ferries, 10.000 dólares en alquiler de carritos de golf, 36.000 dólares en alojamiento en Salt House Nantucket, 133.500 dólares en alojamiento en White Elephant Hotel, 198.000 dólares en alojamiento en Faraway Nantucket, 161k dólares en alojamiento en The Beachside Hotel, 60.000 dólares en alojamiento en Nantucket Inn, entre otros.

Hunter Biden se habría alojado en la finca del donante del Partido Demócrata Joe Kiani durante su visita a Nantucket. "Biden y su familia tienen por costumbre pasar las vacaciones en casas de donantes del Partido Demócrata. El presidente y su familia pasaron juntos Acción de Gracias tres años seguidos en el complejo de Nantucket del multimillonario David Rubenstein, y recibieron el Año Nuevo en 2023 en la casa de las Islas Vírgenes de EE.UU. de los donantes demócratas Bill y Connie Neville", informó Los Angeles Times.

Croix costó 372.000 dólares en propiedades inmobiliarias y 372.000 dólares en tarjetas de viaje, según los documentos.

Múltiples gastos de viaje fueron para Hunter Biden y Melissa Cohen, la esposa de Hunter. Incluyen:

18.000 dólares para un viaje de dos días a Santa Bárbara; 10.000 dólares para una noche en Arlington, Virginia; más de 170.000 dólares para un viaje de dos días a Wilmington, Delaware; más de 250.000 dólares en 13 hoteles para un viaje de un día de la familia Biden y Cohen a Nueva York; casi 650.000 dólares para un viaje a Santa Ynex, California, para seis hoteles.

Durante la administración Biden, CASA reconoció "una desviación significativa de las normas típicas en torno a la cobertura de protección del Servicio Secreto", declaró Fitzpatrick a The Center Square, lo que motivó su solicitud de la FOIA. CASA, una organización no partidista, se dedica a mejorar la seguridad de los estadounidenses.

Muchos también expresaron su preocupación por las políticas de la administración Biden. Durante las elecciones de 2024, la administración Biden negó al ex candidato presidencial demócrata Kennedy la protección del servicio secreto cuando se presentaba a las elecciones presidenciales, a pesar de que tanto su padre como su tío fueron asesinados. Desde entonces, las investigaciones del Congreso han puesto al descubierto numerosos fallos en relación con la protección del Servicio Secreto, o la falta de ella, para Trump, incluso durante dos atentados contra su vida.

Un reciente informe del inspector general destaca fallos aún más graves. Entre ellos se incluyen la falta crónica de personal de los francotiradores del Servicio Secreto; agentes que trabajan el equivalente a una carga de trabajo adicional de 24 empleados a tiempo completo cada año en horas extraordinarias; y agentes que no pasan las pruebas obligatorias de recalificación de armas.

CASA presentó la solicitud FOIA en junio bajo la administración Trump y solicitó registros dentro de plazos específicos para recursos, gastos y otra información relacionada con viajes y detalles de seguridad para Hunter Biden.

