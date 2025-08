Un firmante de la carta sobre el portátil Hunter Biden se reafirma en que Rusia pudo estar implicada

Publicado por Jerry Dunleavy 6 de agosto, 2025

Un destacado firmante de la infundada carta sobre el portátil de Hunter Biden de octubre de 2020 -diseñada explícitamente para proporcionar a Joe Biden un "tema de conversación" en su debate presidencial con Donald Trump - sigue sugiriendo, sin ninguna prueba creíble, que "los rusos desempeñaron algún papel" en el portátil incriminatorio.

Larry Pfeiffer, el ex jefe de gabinete del entonces director de la CIA Michael Hayden (quien también firmó la carta sobre el portátil), hizo la afirmación durante una Podcast de SpyTalk a principios de agosto en medio de un debate más amplio en el que el ex funcionario de inteligencia también trató de restar importancia a las revelaciones de las recientes desclasificaciones realizadas por el Director de la CIA John Ratcliffe y la Directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard.

Pfeiffer, director del Centro Hayden de la Universidad George Mason, dijo repetidamente a los presentadores del podcast -los periodistas Jeff Stein y Michael Isikoff- que él y otros firmantes seguían creyendo que los rusos podrían haber estado detrás del portátil de Hunter Biden, que salió a la luz pública por primera vez a mediados de octubre de 2020. Las historias del New York Post que detallaban los turbios negocios del hijo de Joe Biden en China y Ucrania fueron posteriormente prohibidas en las redes sociales y autocensuradas por los medios tradicionales, que solo admitieron la autenticidad del portátil después de que Biden ganara las elecciones.

Reescribiendo la historia

"Nunca dijimos que el portátil fuera falso, de hecho, creo que dijimos que el portátil y los correos electrónicos podrían muy bien ser reales", dijo Pfeiffer en el episodio del 1 de agosto. "De hecho, el hecho de que sean y hayan sido reales huele aún más a una operación de información rusa, porque la mayoría de las operaciones de información rusas, la mayoría de las buenas operaciones de información, tienen alguna base de verdad".

Isikoff pareció desconcertado y preguntó si Pfeiffer seguía sugiriendo que los rusos jugaron un papel en el portátil de Hunter Biden.

"Honestamente, a día de hoy, y entiendo que pensarías que sigo esto asiduamente y momento a momento, pero no lo hago, pero varios de los que firmamos la carta no hemos visto nada que refute completamente la idea de que los rusos jugaron algún papel en ese material", respondió Pfeiffer.

Michael Morell, principal autor y organizador de la carta, es también miembro distinguido del Centro Hayden que dirige Pfeiffer. Just the News detalló recientemente el papel clave de Morell en la promoción de la infundada idea de que Trump era un agente de la Rusia de Vladimir Putin durante la fallida candidatura de Hillary Clinton contra Trump en 2016, además de ayudar a Biden a obtener un "tema de conversación" de última hora en su exitosa carrera contra Trump en 2020.

El FBI había verificado la autenticidad del portátil en noviembre de 2019

Los denunciantes del IRS revelaron previamente que el FBI había verificado la autenticidad del portátil en noviembre de 2019 -casi un año antes de que se hiciera pública su existencia-.

Morell redactó la carta con Marc Polymeropoulos, un ex oficial de operaciones de la CIA, quien más tarde admitió que él y Morell ayudaron a armar la carta del portátil.

Morell dijo a los investigadores de la Cámara que antes de su llamada telefónica de mediados de octubre de 2020 con Blinken, no tenía intención de escribir la carta del portátil de Hunter Biden, y testificó "sí" y "absolutamente" cuando se le preguntó si una llamada con el futuro secretario de Estado Antony Blinken, que era entonces uno de los principales asesores de la campaña de Joe Biden para 2020, fue lo que "desencadenó esa intención en ti."

Morell dijo que una de las razones por las que elaboró la carta fue para ayudar a Joe Biden, ya que "quería que ganara las elecciones" contra Trump.

"Queremos darle al vicepresidente [Biden] un tema de conversación que pueda utilizar"

El correo electrónico de reclutamiento que Morell había enviado a los posibles firmantes lo dejaba claro: "Marc y yo redactamos el adjunto porque creíamos que los rusos estaban implicados de alguna manera en el asunto del correo electrónico de Hunter Biden y porque creemos que Trump atacará a Biden sobre el tema en el debate de esta semana, y queremos darle al vicepresidente [Biden] un tema de conversación para usar en respuesta."

Pfeiffer dijo en el episodio del podcast de principios de agosto que "yo firmé la carta en su momento" y subrayó que "hubo otros" que la firmaron de forma anónima.

"Las cuatro personas con las que más me relacioné en esos días inmediatos a la firma de la carta fueron Morell, Marc Polymeropoulos, Kristin Wood y Nick Shapiro". Kristin Wood fue oficial de la CIA, y Nick Shapiro fue durante mucho tiempo ayudante del ex director de la CIA John Brennan.

"Es de dominio público que en esos correos electrónicos se decía, oye, por cierto, creemos que esto ayudará a Biden, le dará un tema de conversación en el debate que se avecina", sostuvo Pfeiffer. "La forma en que estaba escrita la carta, no salía a respaldar a un candidato, no decía salgan a votar por Joe Biden... Era una advertencia al pueblo votante estadounidense... sentimos que la colocación de esos correos electrónicos en los medios estadounidenses tan cerca de las elecciones olía a una operación de información rusa... Creo que decía distintivos o marcas o lo que sea".

Isikoff le dijo a Pfeiffer que todavía no había pruebas de la implicación rusa con el portátil de Hunter Biden media década después y le preguntó si es justo sugerir algo de lo que no hay pruebas. Pfeiffer respondió diciéndole a Isikoff que leyera un artículo escrito y podcasts realizados por el oficial retirado de la CIA John Sipher.

Sipher, cofundador de Spycraft Entertainment y miembro senior del Atlantic Council, dijo anteriormente que estaba orgulloso de haber jugado su papel en influir en las elecciones de 2020 a favor de Biden - antes de dar marcha atrás y afirmar que estaba siendo sarcástico.

Del "sí" al "tal vez"

Isikoff preguntó a Pfeiffer si seguiría firmando la carta hoy si tuviera la oportunidad de hacerlo de nuevo, a pesar de que no hay pruebas de que fuera una operación rusa.

"Ve a ver lo que John Sipher ha escrito. Id a mirar lo que había en su podcast", volvió a insistir Pfeiffer. "Creo que definitivamente hay humo, y donde hay humo a veces puede haber fuego".

Joe Biden se refería al reportaje de Politico de Natasha Bertrand titulado "Hunter Biden story is Russian disinfo, dozens of former intel officials say" que había compartido primero la carta.

Un "si" muy grande

Aunque la carta de octubre de 2020 titubeaba un poco en varios momentos, sostenía repetidamente que había implicación rusa con las historias de los portátiles, argumentando que "si estamos en lo cierto, se trata de Rusia intentando influir en cómo votan los estadounidenses en estas elecciones" y expresando "nuestra opinión de que los rusos están implicados en el asunto del correo electrónico de Hunter Biden." La carta afirmaba que la saga del portátil "tiene todas las características clásicas de una operación de información rusa" y que "nuestra experiencia nos hace sospechar profundamente que el gobierno ruso desempeñó un papel significativo en este caso."

Lejos de proporcionar una base convincente para seguir sugiriendo una posible implicación rusa con el portátil Hunter Biden, Sipher admitió en su artículo para The Bulwark que "todavía no hay ninguna prueba firme que yo conozca de que el propio portátil formara parte de un plan de engaño ruso."

Sipher también intentó distanciar la carta que firmó del artículo de Politico sobre ella y de los comentarios hechos sobre el portátil Hunter Biden por Joe Biden y por el entonces diputado y ahora senador Adam Schiff, demócrata por California.

"La primera noticia importante sobre la carta apareció bajo el titular: 'La historia de Hunter Biden es desinformación rusa, dicen docenas de ex funcionarios de inteligencia' Nunca dijimos que la historia era falsa - sólo que su aparición pudo haber sido obra del gobierno ruso y que le dio a Rusia la oportunidad de manipular a los votantes estadounidenses", escribió Sipher.

Schiff repite la falsedad como si fuera un hecho

Adam Schiff, entonces miembro de la Cámara de Representantes, ahora senador, dijo antes de que se publicara la carta que sabemos que toda esta difamación sobre Joe Biden procede del Kremlin. ... Claramente, los orígenes de toda esta calumnia provienen del Kremlin, y el presidente [Trump] está encantado de contar con la ayuda del Kremlin y de tratar de amplificarla'. Esas conclusiones fueron precipitadas y exageradas; no expresamos tal certeza en la carta."

Ratcliffe había dicho a mediados de octubre de 2020 que "no hay inteligencia que apoye eso, y no hemos compartido ninguna inteligencia con el presidente Schiff o cualquier otro miembro del Congreso de que el portátil de Hunter Biden sea parte de alguna campaña de desinformación rusa."

Sipher no mencionó que la carta fue directamente lanzada a los firmantes como darle a Biden un "punto de conversación" contra Trump.

"Lo que pretendía ser una seria advertencia -que Rusia podría explotar el incidente con fines malignos, similar a su hackeo y publicación de correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata antes de las elecciones de 2016- fue rápidamente engullido por una narrativa de que los firmantes habían elaborado la carta para ayudar a la campaña de Biden distrayendo la atención del material lascivo encontrado en el portátil", escribió también Sipher.

El informe publicado por el ODNI de Biden en marzo de 2021 concluía que "los medios de comunicación estatales rusos, los trolls y los proxies en línea, incluidos los dirigidos por la inteligencia rusa" habían difundido contenido negativo sobre Joe y Hunter Biden, pero no hacía referencia a la historia del portátil de Hunter Biden ni llegaba a ninguna conclusión pública relacionada con ella.

Lanzar el anzuelo

Varios medios de comunicación, entre ellos Chris Hayes de MSNBC y NPR, afirmaron inicialmente a principios de 2021 que el informe de la ODNI había descartado la historia del portátil de Biden, antes de dar marcha atrás en sus falsas afirmaciones.

El podcast Mission Implausible de Sipher también parece haber realizado tres episodios centrados en la saga del portátil de Hunter Biden. El programa, que se estrenará el próximo mes de junio, se centra en la historia de un niño que ha sido secuestrado por una banda terrorista y que, según parece, ha sido secuestrada por un grupo de criminales.

Durante la entrevista en el podcast SpyTalk a principios de este mes, Pfeiffer también trató de restar importancia a la revelación de que el desacreditado dossier anti-Trump del exespía británico Christopher Steele se citaba en el cuerpo de la versión más reservada del ACI.

"El compromiso al que se llegó fue, lo convertiremos en un anexo, también señalaremos claramente que el análisis y los hallazgos de la ACI no tuvieron nada del Dossier Steele contribuyó a los hallazgos analíticos del informe", insistió Pfeiffer.

La reciente revisión de las "lecciones aprendidas" de la CIA -escrita por el director de la CIA John Ratcliffe y publicada en julio- concluyó que "la decisión de los jefes de la agencia de incluir el Dossier Steele en el ICA fue contraria a los hallazgos analíticos del informe" fue contraria a los principios fundamentales de la tradecraft y, en última instancia, socavó la credibilidad de un juicio clave."

Brennan disimula sobre la inclusión del Dossier Steele

Un análisis del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes recientemente desclasificado afirmaba que "contradiciendo las afirmaciones públicas de la DCIA [Brennan] de que el dossier no se incorporó en modo alguno a la ACI, se hacía referencia al dossier en el texto del cuerpo principal de la ACI, y se detallaba más en un anexo de la CIA de dos páginas."

La ACI de enero de 2017 afirmaba que "evaluamos que la campaña de influencia [rusa] aspiraba a ayudar a las posibilidades de victoria de Trump" en las elecciones de 2016, y la versión más altamente clasificada de la ACI "iba seguida de cuatro viñetas de pruebas de apoyo" - y el análisis desclasificado de la Cámara afirmaba que "la cuarta viñeta remitía al lector a un resumen y análisis detallados del dossier [Steele]."

La versión altamente clasificada del ICA afirmaba: "Para informes adicionales sobre los planes e intenciones rusas, véase el Anexo A: Informes adicionales de una fuente del FBI sobre los esfuerzos de influencia rusa."

"En última instancia, la decisión de cómo manejar el dossier fue tomada conjuntamente por los directores de la CIA y el FBI, que desestimaron las objeciones de los oficiales de la CIA, y acordaron referenciarlo con otras viñetas de texto de la ACI que describían las intenciones de Putin, mientras que colocaron los detalles del dossier en el Apéndice A de la ACI, según altos funcionarios de la CIA", dice el informe desclasificado de la Cámara.

El briefing de Trump fue en realidad un intento de recopilación de pruebas

De hecho, el informe del inspector general del Departamento de Justicia Michael Horowitz de agosto de 2019 sobre el mal manejo de los memorandos de James Comey explicaba cómo la reunión de enero de 2017 en la Torre Trump con el entonces presidente electo Trump no era solo para informar a Trump sobre el ACI. Horowitz también expuso detalles que muestran que la reunión a solas de Comey con Trump después de que todos los demás se marcharan no era solo para informar a Trump de las acusaciones del dossier de Steele, sino que fue tratada por Comey y el FBI como una oportunidad para recabar información en la investigación del huracán Crossfire.

Horowitz escribió que el FBI estaba centrado en "las posibles respuestas de Trump al ser informado sobre la información "salaz", incluyendo que Trump podría hacer declaraciones sobre, o proporcionar información de valor para, la investigación pendiente sobre la interferencia rusa."

Comey no reveló los orígenes del dossier de Fusion GPS, su autoría de Steele, su financiación a través de la campaña de Hillary Clinton, ni su uso en las solicitudes de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera dirigidas al asociado de la campaña Carter Page. Comey escribió sobre la reunión inmediatamente después, diciéndole a Horowitz que debía ser tratada como información de contrainteligencia, y Comey tenía a su equipo a la espera de que se le dijera lo que había aprendido.

Comey clasificó el memorando como secreto porque la información "debería ser tratada... [como] información derivada de la FISA o información en una investigación [de contrainteligencia]". McCabe reenvió el memorando a la exabogada del FBI Lisa Page, que mantenía un romance con el agente especial del FBI despedido Peter Strzok y compartía opiniones profundamente contrarias a Trump. Lisa Page dijo que Comey la envió "para subirla al expediente del caso" porque era "fundamental para la actividad de la investigación."

Pfeiffer negó que el memorándum de "lecciones aprendidas" dijera lo que decía

"La nota del CI que Ratcliffe sacó (...) dice no cuestionamos nada de la integridad de los juicios que se hicieron", argumentó primero Pfeiffer, antes de que Isikoff señalara que la revisión de lecciones aprendidas de la CIA cuestionaba la inteligencia sobre Putin ordenando un esfuerzo para ayudar a Trump.

La evaluación de enero de 2017 de la CIA, el FBI y la NSA concluyó con "alta confianza" que Putin "ordenó una campaña de influencia en 2016" y que Rusia trabajó para "socavar la fe pública en el proceso democrático de Estados Unidos, denigrar a la ex secretaria de Estado Clinton y dañar su elegibilidad y potencial presidencia" y "desarrolló una clara preferencia por el presidente electo Trump."

La reciente revisión de la CIA concluyó específicamente que el juicio de que Putin "aspiraba" a ayudar a Trump a ganar "no merecía el nivel de 'alta confianza' que la CIA y el FBI le asignaron."

"Creo que la pregunta allí era, ¿debería haber sido alta confianza o confianza media?", dijo Pfeiffer en respuesta a la revisión de la CIA, y luego se rió. "Estoy seguro de que si ese informe hubiera salido y hubiera dicho confianza media todos estaríamos teniendo las mismas conversaciones que habríamos tenido si hubiera dicho confianza alta".

Pfeiffer también trató de argumentar que la distinción entre alta confianza y confianza moderada no importaba, diciendo: "Son cien ángeles en la cabeza de un alfiler o son cincuenta ángeles bailando en la cabeza de un alfiler, ya sabes, creo que todavía tenemos ángeles bailando en la cabeza de un alfiler aquí."

Sin embargo, incluso el propio ICA de enero de 2017 dejó claro que la distinción importaba. Además, la "Directiva 203 de la Comunidad de Inteligencia" del ODNI también establece la importancia de los niveles de confianza.

Pfeiffer nunca vio la información clave, pero la defiende de todos modos

"Los productos analíticos deben indicar y explicar la base de las incertidumbres asociadas con los principales juicios analíticos, específicamente la probabilidad de ocurrencia de un evento o desarrollo, y la confianza del analista en la base de este juicio", dice la directiva. "La confianza de los analistas en una evaluación o juicio puede basarse en la base lógica y probatoria que lo sustenta, incluyendo la cantidad y calidad del material fuente, y su comprensión del tema. Los productos analíticos deben señalar las causas de incertidumbre... y explicar cómo afectan las incertidumbres al análisis".

En el podcast, Pfeiffer apuntó a una supuesta fuente secreta muy cercana a Brennan para explicar por qué creía justificada la evaluación de alta confianza.

"Por todo lo que he oído de John Brennan en particular, había información de inteligencia derivada de HUMINT [inteligencia humana] increíblemente sensible que impulsó ese hallazgo y que no se puso a disposición de un segmento tan amplio de analistas como normalmente se les habría dado acceso debido a la sensibilidad", dijo Pfeiffer. "Y creo que, en última instancia, eso impulsó esa decisión final hacia la confianza. Ahora bien, lo digo por supuesto sin haber visto nada de eso - realmente no lo sé."

El informe desclasificado de la Cámara sostenía que un confuso "fragmento" de inteligencia jugó un papel clave para que los redactores de la ACI decidieran concluir que los rusos habían tratado de intentar ayudar a Trump en su carrera.

Brennan "ordenó que se incluyera el fragmento dudoso"

Un alto oficial de operaciones de la CIA habría dicho sobre el fragmento que "no sabemos qué se quería decir con eso" y que "cinco personas lo leyeron de cinco maneras"

"El principal juicio de 'alta confianza' del ICA se basa en una opinión sobre un fragmento de texto de significado incierto, que puede ser un garabato, y del que no está claro cómo se obtuvo,", sostenía el informe desclasificado. "El ICA tampoco tiene en cuenta explicaciones alternativas, más plausibles, para el significado del fragmento, sugeridas por el contexto de los acontecimientos ocurridos a principios de julio, cuando se obtuvo la información. El fragmento podría interpretarse, en cambio, como que Putin esperaba ("contaba") con una victoria de Trump en la convención republicana, para la que solo faltaban dos semanas en el momento de la decisión de Putin en WikiLeaks".

El informe desclasificado decía que "experimentados oficiales de la CIA responsables de los informes sobre Rusia -evaluando la inteligencia en bruto y asegurándose de que los informes HUMINT cumplen con el umbral para su publicación- inicialmente omitieron el confuso fragmento de la primera versión del informe", que se publicó el 20 de diciembre de 2016.

Pero el informe decía que Brennan "revocó su decisión, sin embargo, y ordenó que se incluyera el fragmento cuestionable para que pudiera ser citado en el ICA" y que "un informe revisado" fue publicado más tarde en diciembre de 2016.

© Solo Las Noticias