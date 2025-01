David Weiss, el fiscal especial para investigar los delitos de Hunter Biden, publicó el demoledor informe de sus pesquisas sobre el primer hijo. Weiss acusó a Hunter de lucrarse "significativamente" de su apellido en sus negocios y niega que su adicción a las drogas en el momento en que cometió los delitos pueda justificar su evasión de impuestos. El fiscal especial, además, criticó el perdón del presidente Biden a su hijo, especialmente las acusaciones de que se trató de un proceso "selectivo" e "injusto", ya que "minan la confianza pública en el sistema judicial".

Para Weiss, está probado que "como abogado y hombre de negocios bien formado, el Sr. Biden decidió consciente y voluntariamente no pagar al menos 1,4 millones de dólares en impuestos durante un periodo de cuatro años. De 2016 a 2020, el Sr. Biden recibió más de $ 7 millones en ingresos brutos totales, incluyendo aproximadamente $ 1,5 millones en 2016, $ 2,3 millones en 2017, $ 2,1 millones en 2018, $ 1 millón en 2019 y $ 188,000 desde enero hasta el 15 de octubre de 2020".

Unos ingresos que obtuvo, según el fiscal especial, del uso de su apellido y sus conexiones: "El Sr. Biden consiguió este dinero utilizando su apellido y sus conexiones para asegurarse lucrativas oportunidades de negocio, como un puesto en el consejo de un conglomerado industrial ucraniano, Burisma Holdings Limited, y una empresa conjunta con personas asociadas a un conglomerado energético chino. Negoció y ejecutó contratos y acuerdos que le pagaron millones de dólares por un trabajo limitado".

El informe apunta que, Hunter "voluntariamente no pagó a tiempo sus impuestos de 2016, 2017, 2018 y 2019, a pesar de tener acceso a fondos para pagar algunos o todos estos impuestos". En su lugar, el primer hijo eligió gastar "millones de dólares en un estilo de vida extravagante en lugar de pagar sus impuestos".

Para Weiss, "éstas no son violaciones 'inconsecuentes' o 'técnicas' del código tributario. Tampoco se puede explicar la conducta del Sr. Biden por su consumo de drogas; lo más evidente es que el Sr. Biden presentó su declaración falsa de 2018, en la que deliberadamente declaró ingresos inferiores a los reales para reducir su obligación tributaria, en febrero de 2020, aproximadamente ocho meses después de haber recuperado la sobriedad. Por lo tanto, el enjuiciamiento del Sr. Biden estaba justificado dada la naturaleza y gravedad de sus delitos fiscales."

"Las pruebas demostraron que mientras el Sr. Biden ocupaba puestos bien remunerados que le hacían ganar millones de dólares, optó por seguir financiando su extravagante estilo de vida en lugar de pagar sus impuestos. Luego optó por mentir a sus contables al reclamar falsas deducciones empresariales cuando, en realidad, sabía que eran gastos personales. Lo hizo por su cuenta, y sus preparadores de la declaración de la renta confiaron en él, porque, entre otras razones, sólo él comprendía la verdadera naturaleza de sus deducciones y no les entregó registros que podrían haber revelado que las deducciones eran falsas".

Las críticas de Joe Biden "socavan la confianza pública en el sistema judicial"

En el informe presentando ante el Congreso, Weiss también se mostró crítico con el perdón que Joe Biden otorgó a su hijo. No porque sea a un familiar directo, algo que el fiscal especial asegura que ya había pasado, sino por las críticas partidistas que el presidente saliente lanzó contra la investigación, que calificó de "selectiva" e "injusta" por tratarse de su vástago, lo que "socava la confianza pública en el sistema judicial".

​

​Según el fiscal especial, "esta afirmación es gratuita y errónea. Otros presidentes han indultado a familiares, pero al hacerlo ninguno ha aprovechado la ocasión para difamar a los servidores públicos del Departamento de Justicia basándose únicamente en acusaciones falsas".

​

​"Los políticos que atacan las decisiones de los fiscales de carrera como motivadas políticamente cuando no están de acuerdo con el resultado de un caso socavan la confianza del público en nuestro sistema de justicia penal. Las declaraciones del Presidente impugnan injustamente la integridad no sólo del personal del Departamento de Justicia, sino de todos los funcionarios públicos que toman estas difíciles decisiones de buena fe", denunció Weiss..