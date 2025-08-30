La novia del director del FBI, Kash Patel, demandó a un podcaster por difamación y $5 millones en daños

Publicado por Just The News 30 de agosto, 2025

Alexis Wilkins, la novia del Director del FBI Kash Patel, presentó una demanda por difamación a principios de esta semana contra el podcaster y ex agente del FBI Kyle M. Seraphin.

Según el demanda, que fue publicada por primera vez por Court Watch en su boletín del viernes, Seraphin falsamente alegaba que Wilkins era un agente extranjero "asignado para manipular y comprometer al Director del FBI."

Wilkins es cantante de música country y mantiene una relación con Patel desde enero de 2023, según The Hill.

Seraphin está siendo acusado de afirmar falsamente en su podcast que Wilkins es un "ex agente del Mossad", una referencia a la agencia de espionaje de Israel, y una "tramposa".

"Él [Seraphin] está acusando a la Sra. Wilkins de ser espía de un gobierno extranjero, de llevar a cabo espionaje para socavar nuestra seguridad nacional y/o de manipular las fuerzas del orden federales al más alto nivel e incluso de cometer traición. Todas estas acusaciones son categóricamente falsas y el demandado lo sabe", dice la demanda.

La denuncia también dice que Seraphin "a sabiendas, o con temerario desprecio por la verdad, ha fabricado esta acusación a expensas de la Sra. Wilkins para obtener beneficios personales, generando indignación para aumentar su audiencia."

La Sra. Wilkins solicita cinco millones de dólares por daños y perjuicios.

