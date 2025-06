Patel y Bongino dicen que los anteriores líderes del FBI ocultaron pruebas de la injerencia china en las elecciones de 2020

Publicado por John Solomon 25 de junio, 2025

El director del FBI, Kash Patel, y el director adjunto, Dan Bongino, alegaron el martes que la anterior cúpula del buró "eligió jugar a la política" y ocultar al pueblo estadounidense pruebas de un plot chino para secuestrar las elecciones estadounidenses de 2020 con votos falsos por correo para Joe Biden.

La declaración de los dos líderes del FBI se produjo una semana después de que Just the News informara de que Patel entregó al Congreso a principios de este mes un informe de inteligencia oculto durante mucho tiempo en el que se planteaba la preocupación de que China había producido en masa licencias de conducir estadounidenses falsas para llevar a cabo un plan para inclinar las elecciones de 2020 a favor de Biden con votos por correo falsos.

Patel localizó las pruebas basándose en información que el presidente del Comité Judicial del Senado Chuck Grassley, R-Iowa, obtuvo de denunciantes y remitió al FBI, dijeron las autoridades.

Patel y Bongino dijeron el martes que están comprometidos a hacer llegar a Grassley y al público estadounidense más pruebas sobre la trama y el fracaso en investigarla a fondo.

"Basándonos en nuestra continua revisión y producción de documentos del FBI relacionados con el complot del CCP para interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, la anterior dirección del FBI optó por jugar a la política y ocultar información clave al pueblo estadounidense, dejando al descubierto la instrumentalización de la ley con fines políticos en plena temporada electoral de 2020".

"Gracias al gran trabajo de supervisión de Grassley, la información que el antiguo régimen del FBI encubrió ahora se hará pública", añadieron. "Este equipo de liderazgo del FBI continuará manteniendo nuestra promesa de transparencia agresiva y trabajando sin descanso para solucionar los problemas subyacentes y convertir al FBI en la institución de confianza que el pueblo estadounidense merece."

Los informes de Inteligencia recién desclasificados en agosto de 2020 no fueron corroborados ni investigados a fondo y, en cambio, fueron retirados de las agencias de Inteligencia más o menos en el momento en que el entonces director del FBI Chris Wray testificó que no había ningún complot conocido de interferencia extranjera antes de las elecciones de 2020 en las que Biden derrotó a Donald Trump, dijeron funcionarios a Just the News.

