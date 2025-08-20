Kash Patel afirma que el FBI seguirá combatiendo el crimen en DC hasta que “todas las comunidades estén seguras”

Publicado por Sabrina Martin 20 de agosto, 2025

El director del FBI, Kash Patel, anunció que la agencia continuará destinando recursos para enfrentar el crimen en Washington DC, asegurando que la misión se mantendrá hasta que “todas las comunidades estén seguras”.

Según Patel, desde que el presidente Donald Trump federalizó el Departamento de Policía Metropolitana, se han registrado 550 arrestos en la capital, incluidos 66 solo el martes pasado. El FBI participó en 41 de esas detenciones, que resultaron en la incautación de seis armas ilegales y ocho decomisos de drogas.

Operativos coordinados con resultados inmediatos

Patel destacó que los agentes federales, trabajando en conjunto con las fuerzas locales, han retirado de las calles a cientos de delincuentes peligrosos. “Esto demuestra lo que sucede cuando buenos policías están capacitados para hacer su trabajo correctamente. Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos aportando recursos históricos a esta lucha porque la delincuencia en la capital de nuestra nación es inaceptable, y continuaremos hasta que todas las comunidades estén seguras”, declaró en entrevista con Fox News Digital.

Pandillas y armas fuera de circulación

Entre los casos recientes, la fiscal general Pam Bondi informó que un miembro de la pandilla MS-13 fue detenido el lunes por la noche en la capital. Bondi señaló que solo en esa jornada se realizaron 52 arrestos, se recuperaron nueve armas de fuego y se sumaron cargos por homicidio, narcóticos y delitos relacionados con armas.