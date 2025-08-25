Trump arremete contra ABC y NBC por "noticias falsas" y dice que deberían pagar derechos de licencia

Publicado por Natalia Mittelstadt - Just The News 25 de agosto, 2025

El presidente Trump arremetió el domingo contra ABC y NBC por las "noticias falsas", diciendo que deberían pagar derechos de licencia.

"¿Por qué ABC y NBC FAKE NEWS, dos de las peores y más tendenciosas cadenas del mundo, no pagan millones de dólares al año en derechos de licencia?", publicó Trump en Truth Social.

"¡¡¡Deberían perder sus Licencias por su cobertura injusta de Republicanos y/o Conservadores, pero como mínimo, deberían pagar en GRANDE por tener el privilegio de usar las ondas más valiosas en cualquier lugar y en cualquier momento!!!", añadió. "¡¡¡El 'periodismo' corrupto no debe ser recompensado, debe ser eliminado!!!".

Más temprano en la noche del domingo, Trump también publicó, "A pesar de una popularidad muy alta y, según muchos, entre los mejores 8 meses en la Historia Presidencial, ABC & NBC FAKE NEWS, dos de las peores y más tendenciosas cadenas de la historia, me dan 97% de HISTORIAS MALAS. SI ESE ES EL CASO, SON SIMPLEMENTE UN BRAZO DEL PARTIDO DEMOCRATA Y DEBERIAN, SEGUN MUCHOS, TENER SUS LICENCIAS REVOCADAS POR LA FCC. Yo estaría totalmente a favor de eso porque son tan tendenciosos y falsos, ¡¡¡una amenaza real para nuestra Democracia!!! MAGA".

Aunque no está claro de dónde sacó Trump la cifra del "97%", un estudio del Media Research Center publicado a principios de este año descubrió que la cobertura de los noticiarios nocturnos de ABC, NBC y CBS de los primeros 100 días del presidente en el cargo fue "92% negativa", informó Fox News.

MRC también encontró que la cobertura de los recortes del gobierno por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) fue "97% negativa."

Como ABC y NBC News son cadenas nacionales, no tienen licencias de la Comisión Federal de Comunicaciones para los contenidos informativos. Las cadenas proporcionan programación a las filiales locales de todo el país, que están bajo la regulación de la FCC y están obligadas a tener licencia para operar en EE.UU. Las cadenas de televisión pagan tasas anuales de regulación y otras tasas en función del tipo de emisora y del mercado. El Congreso impone y recauda las tasas, que se ingresan en el Tesoro de Estados Unidos.

