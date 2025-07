Victoria para Trump: gana $36 millones tras un acuerdo con CBS por la entrevista editada de Kamala Harris en '60 Minutes'

El presidente Donald Trump anunció este martes que alcanzó un acuerdo millonario con CBS, Paramount y el programa 60 Minutes, tras demandarlos por manipular y editar una entrevista a favor de Kamala Harris en plena campaña electoral.

“Acabamos de lograr una GRAN E IMPORTANTE VICTORIA”, escribió Trump en Truth Social, celebrando lo que calificó como un hito en su lucha contra los medios corporativos que, a su juicio, han engañado sistemáticamente al pueblo estadounidense.

“Esta es otra de una larga lista de victorias sobre los medios de comunicación falsos, a quienes estamos pidiendo cuentas por su fraude y engaño generalizados”, agregó.

Paramount, CBS y 60 Minutes ya pagó 16 millones de dólares como compensación directa, y se anticipan otros 20 millones en valor publicitario por parte de los futuros propietarios de CBS, la compañía Skydance Media.

El caso comenzó tras la polémica edición de una entrevista entre la entonces vicepresidente Kamala Harris y el presentador Bill Whitaker. CBS emitió solo una tercera parte de la conversación original, eliminando respuestas confusas, declaraciones incómodas e incluso fragmentos sin sentido, lo que provocó una ola de críticas.

En respuesta, Trump presentó una demanda de 20.000 millones de dólares, acusando a CBS y Paramount de alterar deliberadamente la entrevista para proteger a Harris y manipular la percepción del electorado. La cadena se defendió diciendo que las ediciones eran parte del proceso editorial, pero la verdad salió a la luz cuando la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ordenó que se hiciera público el video y las transcripciones sin editar.

La versión completa mostraba a una Kamala Harris titubeante, dando respuestas caóticas sobre política exterior, la situación en Medio Oriente y su papel como vicepresidente.

Una entrevista manipulada que recibe un Emmy

Para sorpresa de muchos, la entrevista editada fue nominada a un premio Emmy como “entrevista editada sobresaliente”. Para los críticos de los medios tradicionales, este reconocimiento es una burla al periodismo verdadero y una señal de cómo las instituciones premian la desinformación cuando favorece a su bando político.

Trump no dejó pasar la oportunidad para enviar un mensaje a las demás cadenas: “El Wall Street Journal, el fracasado New York Times, The Washington Post, MSDNC, CNN y todos los demás medios de comunicación tradicionales mentirosos están sobre aviso”, escribió en Truth Social.