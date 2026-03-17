Trump bromea con una posible estadidad para Venezuela tras ganar el béisbol: "¿Estado, #51?"

Publicado por John Solomon 17 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump aprovechó la victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol el lunes por la noche para burlarse de una gran idea: la posible estadidad estadounidense para el país latinoamericano.

"¡Wow! Venezuela derrotó a Italia esta noche, 4-2, en la semifinal del CMB (¡Béisbol!)", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "Se ven muy bien. ¡Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela!".

Y agregó: "Me pregunto de qué se trata esta magia... STATEHOOD, #51, ¿ALGUIEN?".

Trump ha celebrado la repentina cooperación de Venezuela con Estados Unidos tras años de hostilidad, un cambio impulsado por su decisión de enviar una audaz misión militar para arrestar al longevo hombre fuerte y prófugo Nicolás Maduro por cargos federales de narcotráfico.

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