Ken Paxton investiga si un PAC de Soros financió a los legisladores demócratas que abandonaron Texas

Publicado por Just The News / Misty Severi 8 de agosto, 2025

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, abrió una investigación el jueves sobre si un Comité de Acción Política (PAC) respaldado por George Soros financió a los legisladores demócratas que huyeron del estado para evitar una redistribución de distritos.

El mismo día, Paxton había abierto ya otra pesquisa sobre si Powered by People PAC de Beto O'Rourke infringió la ley al financiar al mismo grupo, que abandonó el estado durante el fin de semana para negar a los republicanos el quórum necesario para avanzar nuevos mapas redibujados del Congreso.

La segunda investigación apunta al Texas Majority PAC, financiado por Soros. Según el fiscal, aquel habría presuntamente sobornado a los legisladores demócratas y coordinado una campaña ilegal de recaudación de fondos. Este segundo grupo fue fundado por antiguos empleados de O'Rourke.

"Si los legisladores de Texas se inclinan ante el Fondo de Sobornos de Soros en lugar de ante la voluntad de los votantes, los texanos merecen saberlo", dijo Paxton en un comunicado. "Recibir pagos financieros por debajo de la mesa para abandonar sus deberes legislativos es soborno. Las acciones del Texas Majority PAC parecen indicar que puede estar utilizando sus recursos financiados por Soros para infringir la ley y financiar la fuga ilegal de cargos públicos. Si descubrimos que ese es el caso, habrán de pagar un alto precio".

Los republicanos de la Cámara de Texas intentaron sacar adelante los nuevos mapas el lunes y el martes, pero sin sus pares demócratas no lograron alcanzar quorum. Se espera que vuelvan a intentarlo el viernes.

Misty Severi es reportera de noticias de Just The News.

