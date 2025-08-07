Publicado por Joaquín Núñez 6 de agosto, 2025

Ken Paxton inició una investigación contra una organización política liderada por Beto O'Rourke. El fiscal general de Texas alegó que el grupo Powered by People está financiando a los legisladores demócratas que continúan bloqueando la sesión especial para redistribuir los distritos electorales, violando presuntamente leyes sobre sobornos, financiamiento de campañas y abuso de poder.

La oficina de Paxton alega que la organización de O'Rourke está "financiando" los viajes de los demócratas de la Cámara de Representantes de Texas, quienes se trasladaron a estados como Illinois o Massachusetts.

La supuesta participación de Powered by People en estos viajes fue inicialmente reportada por el medio The Texas Tribune. Entre otros gastos, los legisladores deben asumir el costo del alojamiento, la comida y las multas de 500 dólares diarios, que se acumulan por cada día que se ausenten a la sesión especial.

“Powered by People, un grupo político demócrata fundado por el exrepresentante estadounidense Beto O'Rourke, se ha convertido en uno de los principales financiadores de los gastos del abandono del estado por parte de los legisladores de Texas para frustrar un nuevo mapa congresional propuesto por el Partido Republicano”, señalaron desde el citado medio.

“Las organizaciones demócratas nacionales se han mostrado dispuestas a correr con los gastos de lo que consideran un último intento por detener una guerra nacional por la redistribución de distritos que amenaza con trastocar las elecciones intermedias de 2026. La organización de O'Rourke, que cuenta con un fondo de 3,5 millones de dólares, ha cubierto gran parte de los gastos hasta ahora, incluyendo el transporte aéreo, el alojamiento y el apoyo logístico, según ha declarado una persona involucrada en la recaudación de fondos, aunque otros grupos también han participado”, sumaron.

Poco después de la publicación de la pieza llegó el anuncio del fiscal general de Texas, quien buscará la nominación republicana al Senado en 2026, desafiando al titular John Cornyn.

“Texas no se puede comprar. Espero con interés revisar minuciosamente todos los documentos y comunicaciones obtenidos a lo largo de esta investigación. Estos fugitivos jet-set ya han perdido la confianza del público al abandonar nuestro estado, y los tejanos merecen saber si recibieron sobornos ilegales para hacerlo”, expresó Paxton en un comunicado.

O'Rourke, actualmente de 53 años, fue candidato al Senado en 2018, a presidente en 2020 y a gobernador en 2022. Le respondió al republicano apenas unas horas después de la acusación: “El tipo enjuiciado por soborno va tras quienes intentan detener el robo de cinco escaños en el Congreso. Detengamos a estos matones antes de que nos roben el país”.

Sobre la historia de Powered by People, fue creada por el demócrata en 2019 tras su campaña contra Ted Cruz en 2018. Se dedica al registro de votantes y a movilizar a los demócratas del Lone Star State.

El debate de la redistribución de distritos en Texas



La Constitución estatal de Texas exige un quórum de 2/3 de los miembros para sesionar legalmente; si no se cumple, la Cámara no puede avanzar con ninguna legislación, incluida la de redistribución de distritos. Mientras que al menos 50 legisladores demócratas abandonaron el estado y viajaron a Illinois o Massachusetts, otros continúan en territorio texano.

En cuanto a la discusión por el mapa electoral, ese se realiza cada diez años de acuerdo a los resultados del censo. A mayor población, más asientos en la Cámara de Representantes para ese estado. El último mapa se dibujó en 2021 por la mayoría republicana de la Legislatura de Texas. Sin embargo, el gobernador Abbott busca rediseñarlo de cara a las elecciones del 2026. En caso de que su propuesta se apruebe, el GOP podría obtener cinco escaños adicionales.

Del otro lado, los demócratas acusan a Abbott de intentar una maniobra sin precedentes para intentar que los republicanos mantengan la mayoría en la Cámara de Representantes el próximo año.