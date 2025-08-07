“Vas a poder caminar sin que te asalten”: Trump afirma que desplegará la Guardia Nacional en Washington D.C.

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 6 de agosto, 2025

Luego de que un reconocido exempleado del programa DOGE fuera brutalmente golpeado en Washington D.C., el presidente Donald Trump afirmó que podría desplegar “muy pronto” a efectivos de la Guardia Nacional para combatir el crimen en la capital del país.

“Lo estamos considerando, sí, porque el crimen es ridículo”, dijo Trump el miércoles por la noche a la prensa. “Podría mostrarles una gráfica comparando a D.C. con otros lugares, y no van a querer verla (…) Queremos una gran capital, segura, y la vamos a tener. Eso incluye limpieza. Incluye otras cosas. Tenemos una capital que es muy insegura”.

Las palabras de Trump se producen un día después de que amenazara con “federalizar” el distrito de Columbia, que es parcialmente autónomo desde 1973, tras la promulgación de la Ley de Autonomía de Washington D.C.

"Are you considering taking over the D.C. Police?"@POTUS: "We're considering it, yeah, because the crime is ridiculous ... That includes bringing in the National Guard, maybe, very quickly, too." pic.twitter.com/IkAIFhiVzP — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 6, 2025

Tras ser consultado sobre si apoyaría una revocación de la legislación, el presidente afirmó: “Vamos a revisar eso. De hecho, los abogados ya lo están estudiando”.

Posteriormente, criticó duramente el estado actual de la ciudad, incluyendo los problemas de higiene y de infraestructura pública.

“Ya sea que lo llamen federalizar o como quieran, eso también incluye los grafitis que se ven, los papeles tirados por todas partes, las calles en mal estado, los separadores viales que se están cayendo… Vamos a embellecer la ciudad. Vamos a dejarla hermosa. Qué vergüenza. El nivel de crimen, de asaltos, asesinatos y todo lo demás. No vamos a permitirlo. Y eso incluye traer a la Guardia Nacional. Quizá muy pronto”.

Por último, el presidente prometió que la capital mejoraría su situación con el control del Gobierno federal: “Tenemos que administrar D.C. Esta debe ser la ciudad mejor gobernada del país, no la peor. Tiene muchísimo potencial y nos vamos a encargar. Vas a estar seguro. Vas a poder caminar por las calles sin que te asalten”.

La furiosa reacción de Trump contra las autoridades de D.C. se producen después del brutal ataque contra Edward Coristine, apodado “Big Balls”, quien fue agredido violentamente por diez menores de edad entre la noche del domingo y la madrugada del lunes mientras intentaba ayudar a una mujer que estaba siendo agredida cuando estaba en su auto. Dos menores de 15 años presuntamente involucrados en el ataque fueron detenidos.

Asimismo, la propuesta de federalizar la capital del país llega en un momento donde la percepción de violencia es alta, a pesar de que algunos datos muestran una reducción de los crímenes en general.

De acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana, en lo que va de 2025 se redujeron los homicidios en un 13% y los crímenes violentos en general cayeron un 26% con respecto a 2024. No obstante, algunas cifras siguen siendo alarmantes. En lo que va de año, ya ocurrieron 98 homicidios en la capital y más de 1,500 crímenes violentos en general. Solo en el mes de mayo hubo un total de 20 asesinatos.

Asimismo, varios casos mediáticos —como el asesinato de un pasante del Congreso o el homicidio de dos funcionarios de la embajada israelí cerca del Capitolio— han contribuido enormemente con la percepción de inseguridad en las calles de la capital.