Dos menores de 15 años fueron detenidos en relación con la paliza a un exempleado del DOGE en DC

Publicado por Carlos Dominguez 6 de agosto, 2025

Dos menores de edad fueron detenidos este miércoles en relación al intento de robo de un vehículo y a la paliza propinada a un exfuncionario del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

De acuerdo a las autoridades, los sospechosos tienen 15 años y formaban parte del grupo de jóvenes que confrontó a Edward Coristine, conocido como "Big Balls", y a su pareja, fuera de su vehículo alrededor de las 3 am (hora local) del domingo en el barrio de Logan Circle, en Washington DC.

De acuerdo a un reporte policial obtenido por POLITICO, durante el incidente también se denunció el robo de un iPhone 16 negro valorado en $1.000.

Ambos sospechosos, cuya identidad no se ha revelado, residen en Hyattsville, Maryland, y se enfrentan a cargos de robo de coche sin armas; la policía indicó que una investigación más amplia sigue activa, con otros sospechosos aún pendientes.

Este martes, Donald Trump compartió una imagen de las heridas de Coristine en Truth Social y pidió que los menores de Washington DC sean juzgados como adultos.

“La ley en DC debe cambiarse para enjuiciar a estos ‘menores’ como adultos y encerrarlos por mucho tiempo, empezando a los 14 años”, escribió el republicano, mencionando su propuesta para federalizar Washington DC.

"Si DC no se organiza, y rápido, no tendremos más remedio que tomar el control federal de la ciudad, y dirigir esta ciudad como se debe, y poner sobre aviso a los delincuentes de que ya no se van a salir con la suya", añadió el presidente.

En la Casa Blanca, hablando el martes delante de las pancartas que añaden el sello presidencial al logotipo de las Olimpiadas LA28, Donald Trump reiteró su voluntad de tomar el control federal de la capital.

Asimismo, Elon Musk, quien fue consejero jefe de DOGE, confirmó el ataque en X y secundó la propuesta de Trump: "Llegó el momento de federalizar DC", exclamó.

Según reportes, la delincuencia se redujo en DC un 35% en 2024 respecto al año anterior, marcando su mínimo en 30 años. Los datos de distrito también muestran que los delitos violentos también han bajado en lo que va de 2025 en comparación con el 2024.

Sin embargo, varios incidentes —como el asesinato de un pasante del Congreso o el homicidio de dos funcionarios de la embajada israelí en el centro de DC— han reavivado el sentimiento de inseguridad en las calles de la capital.