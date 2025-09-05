Paramount en negociaciones para comprar 'The Free Press' y ofrecer a Bari Weiss un puesto como editora sénior en CBS News

Publicado por Carlos Dominguez 5 de septiembre, 2025

Puck News informó el miércoles que el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, se dispone a desembolsar una suma multimillonaria por la compra de The Free Press, el medio online de Bari Weiss.

De acuerdo a Puck, la periodista estaría también en la lista para ocupar un puesto editorial de alto nivel en CBS News como parte de un acuerdo que integraría su medio en la nueva Paramount.

Weiss, antigua editora de The New York Times (NYT), abandonó el diario en 2020 tras ser víctima de acoso ideológico por parte de sus colegas progresistas y encontró su camino al fundar The Free Press, una publicación online que cuestiona las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), la ideología de género y las narrativas de los medios de comunicación mainstream contra Israel.

De acuerdo a Puck News, la posición pro-israelí, anti-woke y anti-establishment de Weiss va a inevitablemente inspirar reacciones desde varios rincones de la redacción, y podría "cambiar drásticamente la postura editorial y la reputación" de CBS News.

Una suma multimillonaria por 'The Free Press'

Por el momento, Paramount se ha negado a hacer comentarios, pero el reportero de medios de Puck, Dylan Byers, ha estimado que el precio de compra potencial por The Free Press podría estar entre los $100 y $200 millones.

"Se espera que la oferta de David por The Free Press esté muy por encima de la valoración más reciente del sitio, de $100 millones, pero muy por debajo de la cifra de $200 millones que se difundió recientemente en el Financial Times", afirmó el periodista.

De acuerdo a Byers, algunas fuentes afirman que las negociaciones se encuentran en su fase final.

Un apuesta por modernizar CBS News

El acuerdo se produce tras la fusión del mes pasado entre Skydance Media, de David Ellison, y Paramount Global, que colocó a CBS y CBS News firmemente bajo la tutela de Ellison.

De acuerdo al New York Post (NYP), el momento no es casual. Como parte de la fusión Skydance-Paramount, Ellison ha estado bajo presión para demostrar que puede modernizar CBS News y revertir años de descenso de audiencia.

La fusión de las dos empresas fue aprobada después de que Paramount acordara resolver una demanda presentada por el presidente Trump contra CBS News por una entrevista de 60 Minutes con Kamala Harris que fue editada de forma engañosa.