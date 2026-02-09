Voz media US Voz.us
Más de cinco millones de personas vieron en vivo el espectáculo de medio tiempo de Super Bowl de TPUSA

El evento, que se realizó al mismo tiempo que Bad Bunny era el centro del entretiempo del Super Bowl LX. Figuras como el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se conectaron a la transmisión en vivo.

Kid Rock durante el evento

Kid Rock durante el eventoCaptura de pantalla YouTube Turning Point USA.

Más de cinco millones de personas vieron en vivo (solo en YouTube) el espectáculo de medio tiempo de Super Bowl de Turning Point USA. Así lo reveló Blake Neff, productor de The Charlie Kirk Show. El evento también se transmitió en plataformas como Rumble y DailyWire+.

Al momento de la redacción de esta noticia, el video en YouTube cuenta con más de 18 millones de visualizaciones. 

El evento, que se realizó al mismo tiempo que Bad Bunny era el centro del entretiempo del Super Bowl LX. Figuras como el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se conectaron a la transmisión en vivo. 

">

En ese sentido, Nef explicó en un mensaje en las redes sociales que "notablemente, la audiencia siguió aumentando durante todo el espectáculo competitivo".

">

Anunciado como el “Espectáculo de medio tiempo totalmente estadounidense”, celebró “la fe, la familia y la libertad". También se realizó un homenaje a Charlie Kirk, fundador de la organización. Contó con la participación de artistas como Brantley Gilbert, Gabby Barrett, Lee Brice y Kid Rock.

">

Bad Bunny sacude el Super Bowl y genera duras crítica

Entre tanto, el cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, presentó una fiesta hispana que mezcló salsa y reguetón en un show completamente en español que habló de “unidad”, “amor” e incluso incluyó una bendición para los Estados Unidos de América. El evento se realizó en Santa Clara, California

El cantante había sido desafiante días atrás por las redadas del ICE, sugiriendo un show de medio tiempo disruptivo y polémico. Por ello, la actuación, seguida por más de 120 millones de espectadores, no solo encendió al público del Levi’s Stadium, sino que también desató un intenso debate político y cultural en el país. 

El presidente Donald Trump fue uno de los críticos más duros del espectáculo. En un mensaje público en la red social Truth aseguró:

“El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible. Uno de los peores de la historia. No tiene ningún sentido, es un insulto a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia. Nadie entiende una palabra de lo que este tipo está diciendo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que están mirando desde todo Estados Unidos y el mundo. Este ‘show’ es simplemente una ‘bofetada en la cara’ para nuestro país”.

