Más de cinco millones de personas vieron en vivo el espectáculo de medio tiempo de Super Bowl de TPUSA

Publicado por Williams Perdomo 9 de febrero, 2026

Más de cinco millones de personas vieron en vivo (solo en YouTube) el espectáculo de medio tiempo de Super Bowl de Turning Point USA. Así lo reveló Blake Neff, productor de The Charlie Kirk Show. El evento también se transmitió en plataformas como Rumble y DailyWire+.

Al momento de la redacción de esta noticia, el video en YouTube cuenta con más de 18 millones de visualizaciones.

El evento, que se realizó al mismo tiempo que Bad Bunny era el centro del entretiempo del Super Bowl LX. Figuras como el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se conectaron a la transmisión en vivo.

En ese sentido, Nef explicó en un mensaje en las redes sociales que "notablemente, la audiencia siguió aumentando durante todo el espectáculo competitivo".

Anunciado como el “Espectáculo de medio tiempo totalmente estadounidense”, celebró “la fe, la familia y la libertad". También se realizó un homenaje a Charlie Kirk, fundador de la organización. Contó con la participación de artistas como Brantley Gilbert, Gabby Barrett, Lee Brice y Kid Rock.