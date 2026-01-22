'Sinners' hace historia con un récord de 16 nominaciones al Óscar

Los nominados a Mejor Película "Sinners" durante el anuncio de las nominaciones a los 98.º Premios de la Academia AFP

Publicado por Diane Hernández 22 de enero, 2026

Pecadores (Sinners), la ambiciosa cinta de época que combina horror, acción y música, hizo historia este jueves al obtener 16 nominaciones a los premios Óscar, un récord absoluto desde la creación de los galardones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La película lidera la carrera rumbo a la 98ª edición de los Óscar, que se celebrará el 15 de marzo en Hollywood, superando la marca previa de 14 nominaciones compartida por La malvada, Titanic y La La Land.

En segundo lugar se ubicó el thriller de Paul Thomas Anderson, One Battle After Another (Una batalla tras otra), con 13 nominaciones, mientras que Frankenstein del mexicano Guillermo del Toro, Marty Supremo y la noruega Sentimental Value (Valor sentimental) obtuvieron nueve menciones cada una.

Dominio de Warner Bros

La jornada fue especialmente exitosa para Warner Bros, que acumuló 30 nominaciones gracias a Sinners y Una batalla tras otra, las dos producciones más reconocidas del año por la Academia.

Ambientada en el sur segregacionista de Estados Unidos durante la década de 1930, Sinners competirá por mejor película y otorgó a su director, Ryan Coogler (Black Panther), una nominación a mejor dirección.

La producción también destacó en las categorías de actuación: Michael B. Jordan, quien interpreta a dos hermanos gemelos, fue nominado a mejor actor; Delroy Lindo a mejor actor de reparto; y Wunmi Mosaku a mejor actriz de reparto.

El filme brilló además en rubros técnicos y creativos como guion, vestuario, maquillaje y música, incluida la nominación de "I Lied To You" a mejor canción original.

Fuerte presencia internacional

La ampliación del cuerpo votante de la Academia volvió a reflejarse en la diversidad de nominados. La cinta brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça, consiguió cuatro nominaciones, entre ellas mejor película, siguiendo la estela del reconocimiento internacional alcanzado por Brasil en ediciones recientes.

También competirá en la categoría de mejor película internacional, donde enfrentará a la noruega Sentimental Value, que además obtuvo nominaciones en categorías de actuación, y a la española Sirat. Trance en el desierto, con dos menciones.

El brasileño Wagner Moura fue nominado a mejor actor, en una categoría muy disputada que incluye a Michael B. Jordan, Ethan Hawke (Blue Moon), Timothée Chalamet (Marty Supremo) y Leonardo DiCaprio, quien busca su segundo Óscar por su papel en One Battle After Another. En esta última, Benicio del Toro competirá como mejor actor de reparto.

Sorpresas y nuevas categorías

Entre las sorpresas de la mañana destacó la inclusión de F1, protagonizada por Brad Pitt, en la categoría de mejor película. El filme sumó cuatro nominaciones, incluidas edición, sonido y efectos visuales.

Aunque Guillermo del Toro no fue nominado a mejor director, su Frankenstein dio a Jacob Elordi su primera nominación al Óscar como actor, y permitió que Netflix alcanzara 16 nominaciones en total.

Esta edición marca además el debut de la nueva categoría de mejor casting, en la que figuran Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra, El agente secreto y Pecadores.

Las nominaciones en las 24 categorías fueron anunciadas desde Los Ángeles, en una presentación conducida por los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman. La votación final de los miembros de la Academia se llevará a cabo del 26 de febrero al 5 de marzo.