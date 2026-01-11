'One Battle After Another' llega a los Globos de Oro como favorita

Ceremonia de los nominados a los Globos de Oro AFP.

Publicado por Víctor Mendoza 11 de enero, 2026

Las estrellas más destacadas de Hollywood se preparan para pisar la alfombra roja el domingo en los Globos de Oro, y se espera que One Battle After Another, una película con carga política, consolide su estatus como la película a vencer en esta temporada de premios.

Con nueve nominaciones, One Battle After Another parece tener asegurado el premio a la mejor película de comedia/musical.

Los Globos de Oro ofrecen premios separados para dramas y comedias/musicales, ampliando el campo de estrellas presentes y alimentando el suspenso.

Se espera que Sinners, la película de terror de época de Ryan Coogler sobre el sur segregado de la década de 1930, sea la competencia más dura para One Battle en los Oscar.

Pero en los Globos, están en categorías separadas.

Sinners sorprendió a los espectadores con su mezcla ecléctica de vampiros, política, relaciones raciales y música blues.

Es la favorita para el Globo de Oro como mejor película dramática, frente a su rival Hamnet, protagonizada por Paul Mescal como William Shakespeare y Jessie Buckley como su desconsolada esposa, mientras ambos afrontan la muerte de su pequeño hijo.

Sentimental Value, la comedia dramática familiar noruega protagonizada por Stellan Skarsgard, obtuvo ocho sólidas nominaciones y también está en carrera.

Buckley es la favorita para el premio a mejor actriz de drama.