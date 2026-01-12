'One Battle After Another' y 'Hamnet' triunfan en los Globos de Oro

Los ganadores a la Mejor Película posan en la sala de prensa AFP.

Publicado por Williams Perdomo 12 de enero, 2026

One Battle After Another reinó en los Globos de Oro este domingo, ganando mejor comedia, mientras que Hamnet dio la sorpresa al ganar mejor película dramática en la ceremonia de Hollywood.

El thriller alocado de Paul Thomas Anderson, One Battle, que se centra en un revolucionario anciano interpretado por Leonardo DiCaprio, lideró la noche al ganar cuatro de sus nueve nominaciones.

También recogió premios a mejor director, mejor guion y mejor actriz de reparto para Teyana Taylor en la fastuosa gala de los Globos, que supone un paso clave en el camino hacia los Oscar en marzo.

Sin embargo, en la categoría de actor principal, muy vigilada, DiCaprio fue pasado por alto en favor de la actuación de Timothee Chalamet como un ambicioso jugador de tenis de mesa de los años 50 en Marty Supreme.

"Estoy en una categoría con muchos grandes; esta categoría está repleta. Admiro a todos ustedes", dijo Chalamet, quien también superó a George Clooney ("Jay Kelly") y Ethan Hawke ("Blue Moon").

Chalamet dijo que sus cuatro derrotas anteriores en los Globos "hacen que este momento sea mucho más dulce" antes de agradecer a su novia Kylie Jenner.

'Hamnet' molesto

Los Globos ofrecen premios separados para dramas y comedias/musicales, ampliando el campo de estrellas presentes.

El premio final de la noche fue la mayor sorpresa.

Hamnet, una adaptación literaria trágica que imagina la vida de William Shakespeare y su esposa mientras afrontan la muerte de su hijo, se llevó el premio al mejor drama.

Se esperaba que Sinners, la película de terror de época de Ryan Coogler sobre el Sur segregado de la década de 1930, triunfara.

Jessie Buckley, que interpretó a Agnes, la desconsolada esposa de Shakespeare, ganó el premio a la mejor actriz de drama.

Sinners, mejor banda sonora Sinners, que sorprendió a los espectadores con su mezcla ecléctica de vampiros, política, relaciones raciales y música blues, tuvo que conformarse con el premio a la mejor banda sonora y el reciente --y vagamente definido-- premio de los Globos al "mejor logro cinematográfico y de taquilla".

​

​Sentimental Value, una comedia dramática familiar noruega, se llevó el premio al mejor actor de reparto para Stellan Skarsgard.



Rose Byrne ganó el premio a la mejor actriz de comedia por If I Had Legs I'd Kick You. El gran éxito musical de Netflix KPop Demon Hunters ganó el premio a la mejor canción y la mejor película de animación.

Los Globos también premian lo mejor de la televisión. La apasionante saga de asesinatos adolescentes Adolescence encabezó la sección con cuatro galardones, mientras que The Pitt ganó el premio a mejor drama y The Studio se alzó con el premio a mejor comedia.

Finalmente, la producción brasileña El agente secreto, ambientado durante la dictadura militar del país en la década de 1970, ganó el premio a la mejor película en lengua no inglesa y al mejor actor para Wagner Moura.