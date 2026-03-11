Benicio del Toro busca repetir el Óscar 25 años después con su retrato de un senséi hispano

Publicado por Víctor Mendoza 11 de marzo, 2026

Benicio Del Toro opta por su segundo Óscar. El puertorriqueño de 59 años competirá el domingo en la categoría al mejor actor de reparto, de la que ya salió airoso en 2001 por su papel en Tráfico. Esta vez lo hará por Una batalla tras otra, en la que interpreta a un entrenador de karate y defensor de inmigrantes indocumentados en una Estados Unidos distópica. Personaje, en el que, asegura: "Hay mucho de mí".

Así lo afirmó en una entrevista a AFP, confesando también que la repercusión generada por su personaje lo tomó por sorpresa: menos de 15 minutos en pantalla alcanzaron para una nominación, además de agitar el avispero mediático y las redes sociales. Senéi Sergio St Carlos es un personaje calmo, seguro de sí mismo, que mezcla raíces hispanas con el estereotipo del sabio sensei de karate.

"Me sorprendió que de pronto me señalaran a mí, no me lo esperaba", aseguró también, explicando que consideraba a sus colegas de reparto como los verdaderos protagonistas. "Y... se siente bien, pero también te puede incomodar un poco".

Pero el actor dijo sentirse orgulloso de que sea justamente este rol el que "sea reconocido por lo que representa. De alguna manera, creo que demuestra que hay algo en él, hay un corazón ahí, y creo que por eso la gente se siente atraída hacia el senséi". "Quizás eso es lo que hay en una película tan oscura, que trae un pequeño sentido de esperanza", añadió.

Una batalla tras otra, favorita para llevarse el Óscar a mejor película con 13 nominaciones, sigue al revolucionario retirado Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), que intenta criar a su hija adolescente (Chase Infiniti) cuando el pasado regresa a pasarle factura. La película ha sido criticada en círculos conservadores por mostrar violencia armada de grupos revolucionarios de izquierda, asegurando que la romantiza.

"Se considera una obra maestra, la mejor película de la década, la mejor película jamás realizada, porque realmente se alinea con un tipo de sensibilidad izquierdista", aseguró en su podcast Bret Easton Ellis, autor entre otros de American Psycho (1991). David Marcus, columnista de FOX, se sumó a las críticas: "Mientras caminaba hacia mi coche después de la crítica de casi tres horas a Estados Unidos, encendí un cigarrillo y me pregunté cómo todos estos multimillonarios como DiCaprio y Anderson pueden vivir consigo mismos si realmente creen que Estados Unidos es tan repugnante y horrible como lo describe la película".

Del Toro parece discrepar. Sostiene que supo que la película tendría éxito desde el principio, y que la habían hecho "con el corazón". "Y creo que la gente entendió eso". Anderson le dijo que quería que interpretara a un instructor de karate y le envió una foto de un tigre en un kimono. El actor describió a Anderson como un alguien que crea "un espacio cómodo para la creatividad, para la colaboración". "El senséi lo ayuda (al protagonista, interpretado por Leonardo DiCaprio) a ir del punto A al punto C. Ahora, lo que pasa en el ínterin, eso cambió un poco". "Se volvió más un luchador para los necesitados, un protector de esos migrantes que buscan el sueño americano", cuenta Del Toro.

Cree haber representado a la comunidad latina: eso, dice, es "un honor".

La carrera de Del Toro

Dio sus primeros pasos en televisión. Luego de varios roles menores, como uno de extra en el video La isla bonita de Madonna, pasó al cine. Su primer rol de peso en la gran pantalla fue en Sospechosos habituales, en 1995, que lo hizo destacar en Hollywood.

En 2001 se consolidó al ganar el Óscar a mejor actor de reparto por Tráfico, venciendo a figuras como Willem Dafoe y Jeff Bridges. Fue nominado por segunda vez en 2004 por su participación en 21 gramos.

Elogiado por directores como Steven Soderbergh, Alejandro González Iñárritu, Denis Villeneuve, Guy Ritchie y Wes Anderson, Del Toro materializó en Una batalla tras otra una segunda colaboración con Paul Thomas Anderson, después de Vicio propio (2014). Volver a trabajar con el aclamado director, quien busca su primer Óscar tras 14 nominaciones, fue el motivo que convenció a Del Toro a sumarse al proyecto.

El domingo el intérprete podrá ampliar su atiborrada vitrina, si logra imponerse a su compañero de elenco Sean Penn, al sueco Stellan Skarsgard (Valor sentimental) a Jacob Elordi (Frankenstein) y a Delroy Lindo (Pecadores). De momento, entre sus distinciones se encuentran:

2001 Ganador del Óscar: Mejor actor secundario - Tráfico

2001 Ganador del Oso de Plata de Berlín: Mejor actor - Tráfico

2001 Ganador del Premio Blockbuster Entertainment: Actor secundario favorito - Drama

2001 Ganador del Premio BAFTA al Mejor Actor: Mejor interpretación de un actor en un papel secundario - Tráfico

2001 Ganador del Globo de Oro: Mejor interpretación de un actor en un papel secundario en una película - Tráfico

2001 Ganador del Premio NSFC: Mejor actor secundario - Tráfico

2003 Ganador del Premio del Público: Mejor Actor - 21 gramos

2008 Ganador Festival de Cine de Cannes: Mejor actor - Che, el argentino

2009 Ganador Goya: Mejor Actor Protagonista - Che, el argentino

2014 Ganador del Premio Donostia a la Trayectoria Profesional

2026 Ganador del Premio NSFC: Mejor actor secundario - Una batalla tras otra