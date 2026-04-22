A pesar de las presiones, el nominado de Trump para dirigir la Fed promete independencia ante el Senado

Publicado por Joaquín Núñez 21 de abril, 2026

Kevin Warsh, el nominado de Donald Trump para ser el nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed), pasó por la audiencia de confirmación en el Senado. Entre cruces con los senadores demócratas, Warsh aseguró que, de ser confirmado, mantendría la independencia de la Fed y mejoraría los resultados de la misión primaria del organismo: la estabilidad de los precios de la economía.

De ser confirmado, Warsh sucederá a Jerome Powell. Si bien fue nominado por el propio Trump en 2017, ambos han chocado en el último año debido a las presiones del presidente de bajar las tasas de interés, algo que Powell no hizo. Posteriormente, Trump demandó públicamente su renuncia.

Antes de exponer ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, Warsh fue presentado por el senador Dave McCormick (R-PA), quien lo conoce desde hace décadas y lo describió como el "candidato ideal" para dirigir la Reserva Federal: "Kevin Warsh ha vivido el sueño americano. Estoy convencido de que siempre luchará por mantener vivo ese sueño para todos los estadounidenses. Es el hombre adecuado para este momento crucial".

En sus palabras de apertura, Warsh habló de la importancia de mantener la independencia de la política monetaria y de la necesidad de mejorar los procedimientos para lograr un mejor desempeño en la estabilización de precios.

"Me comprometo a garantizar que la conducción de la política monetaria siga siendo estrictamente independiente, me comprometo igualmente a colaborar con la administración y el Congreso en asuntos no monetarios que forman parte del ámbito de competencia de la Reserva Federal, y me comprometo a rendir cuentas. (...) Si soy confirmado como presidente, seré fiel a la Constitución, a la Ley de la Reserva Federal y a lo mejor de las tradiciones de la Reserva Federal", expresó.

A la hora de responder preguntas, tanto demócratas como republicanos lo presionaron sobre si podría mantener la independencia a pesar de las presiones de Trump, quien previamente declaró que el próximo presidente de la Fed debería consultarlo sobre las tasas de interés.

Uno de ellos fue John Kennedy (R-LA), quien le preguntó lo siguiente: "¿Va a ser usted el títere del presidente?". "Senador, por supuesto que no. Me siento honrado de que el presidente me haya nominado para el cargo, y actuaré con independencia si soy confirmado como presidente de la Reserva Federal", respondió Warsh.

Kennedy insistió y le consultó a Warsh si Trump lo había comprometido a bajar las tasas de interés durante las entrevistas para el puesto. El nominado negó contundentemente ese escenario: "El presidente nunca me pidió que predeterminara, me comprometiera, fijara o decidiera nada sobre los tipos de interés en ninguna de nuestras conversaciones, ni yo aceptaría jamás hacerlo. (...) El presidente nunca, ni una sola vez, me pidió que me comprometiera con ninguna decisión concreta sobre los tipos de interés".

Previamente, Warsh fue miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal entre 2006 y 2011. En efecto, fue el miembro más joven en ser nominado para la junta. Además, es profesor y académico. En una reciente entrevista con Peter Robinson para el popular programa ‘Uncommon Knowledge’ de la Hoover Institution, compartió el optimismo económico del presidente Trump, impulsado por la innovación, la productividad y el dinamismo de la población.