Trump escala su conflicto con la Fed: el próximo presidente deberá consultarlo sobre las tasas de interés
Así lo señaló el republicano durante una entrevista concedida a The Wall Street Journal.
Donald Trump aseguró que el próximo presidente de la Reserva Federal deberá consultarlo para subir o bajar las tasas de interés. A pocos meses de que Jerome Powell abandone su puesto al frente de la Fed, el presidente dio a conocer uno de los principales requisitos para elegir a su sucesor.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha criticado duramente a Powell, a quien él mismo nominó en 2016. En efecto, pidió públicamente su renuncia. Su conflicto llegó porque el republicano pretendía una baja pronunciada en las tasas de interés, con la cual Powell no está de acuerdo.
En este contexto, y con el fin del mandato de Powell en mayo del próximo año, Trump le dijo al Wall Street Journal que el próximo presidente de la Fed debería consultarlo sobre las tasas.
"Normalmente, eso ya no se hace. Antes se hacía rutinariamente. Debería hacerse. No significa que… no creo que deba hacer exactamente lo que decimos. Pero ciertamente soy una voz inteligente y debería ser escuchada”, expresó el republicano. “Deberíamos tener la tasa más baja del mundo”, añadió.
El mandato de Powell al frente de la Reserva Federal finaliza en mayo de 2026, por lo que Trump será el encargado de nominar a su sucesor. Según informó The Wall Street Journal en agosto, entre los principales nombres en consideración figuran Kevin Warsh, exgobernador de la Fed; Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional; David Malpass, expresidente del Banco Mundial; y Christopher Waller, actual gobernador de la Fed.
Entre ellos, Trump aseguró que tanto Warsh como Hassett están entre los finalistas para el puesto: “Los dos Kevins lo están haciendo bien, y tengo otras dos personas que también lo están haciendo bien. Creo que será una de esas cuatro personas”.
¿Cómo se elige al presidente de la Reserva Federal?
El mandato como presidente de la Reserva Federal dura cuatro años y puede ser reelegido de forma indefinida. Por ejemplo, Alan Greenspan fue nominado por Ronald Reagan en 1987 y siguió en su cargo hasta el 2006, siendo reelegido durante los mandatos de George H.W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush.
La Reserva Federal también está dirigida por un Board of Governors compuesto por siete miembros, todos nominados por el presidente y confirmados por el Senado. Cada gobernador tiene un mandato de 14 años, pensado para que venza uno cada dos años, lo que busca garantizar continuidad e independencia institucional.
El presidente de la Fed ejerce simultáneamente como uno de esos gobernadores mientras dura su mandato como presidente.