Bessent y Powell tuvieron una reunión de urgencia con líderes de Wall Street por amenaza de un nuevo modelo de IA

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de abril, 2026

El medio Bloomberg informó este jueves que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sostuvieron una reunión urgente con altos ejecutivos de Wall Street para abordar preocupaciones de ciberseguridad vinculadas a un nuevo modelo de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic. Las conversaciones reflejan una creciente inquietud entre los reguladores financieros sobre cómo la inteligencia artificial (IA) avanzada podría afectar la seguridad de los sistemas financieros críticos.

Según destacó el medio, la reunión tuvo lugar el martes en el Departamento del Tesoro en Washington e incluyó a los directores ejecutivos de grandes bancos como Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo y Goldman Sachs. Los funcionarios de la Administración del presidente Donald Trump buscaban asegurarse de que las instituciones financieras estuvieran plenamente conscientes de los riesgos asociados con el modelo y estuvieran tomando medidas para reforzar sus defensas.

Si bien Anthropic presentó su nuevo modelo Mythos a principios de esta semana, decidió no lanzarlo de forma generalizada, citando preocupaciones sobre su potencial para revelar vulnerabilidades de seguridad previamente desconocidas. La compañía afirmó que el sistema es capaz de identificar y explotar fallas en “todos los principales sistemas operativos y todos los principales navegadores web”.

El acceso a Mythos estará restringido a aproximadamente 40 empresas tecnológicas, incluyendo Microsoft y Google. Anthropic también indicó que ha mantenido conversaciones continuas con funcionarios del gobierno de Estados Unidos sobre las capacidades del modelo.

La situación refleja un debate más amplio sobre cómo equilibrar el rápido progreso de la IA con las salvaguardas de seguridad, no solamente en la industria financiera, sino también en diferentes ámbitos. Este miércoles, la justicia federal de Ohio dictó la primera condena en el país bajo la Ley 'Take It Down', la cual es una normativa destinada a frenar la proliferación de imágenes sexuales generadas con IA sin consentimiento. El caso ha sido destacado por la primera dama Melania Trump como un paso decisivo en la protección de las víctimas de ciberdelitos.