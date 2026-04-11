Barron Trump lanzará su empresa de yerba mate en mayo

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 10 de abril, 2026

Barron Trump, el hijo del presidente Donald Trump, está listo para seguir los pasos de su padre como empresario y lanzar en mayo su empresa de yerba mate.

Según el New York Post, Barron Trump, de 20 años, es uno de los cinco directores de SOLLOS Yerba Mate Inc., una startup de bebidas energéticas a base de yerba mate que tiene previsto salir al mercado en mayo de 2026. La cuenta en Instagram de la compañía ya lanzó su principal objetivo en una de sus primeras publicaciones: "La empresa aspira a capturar el vibrante estilo de vida del sur de Florida con sus productos".

La propuesta del joven Trump y sus socios es ofrecer una alternativa energizante al café y otras bebidas energéticas con alto nivel de cafeína, usando como base la yerba mate, una infusión herbal amarga con origen en América del Sur, especialmente Paraguay, Argentina y el sur de Brasil.

El mate surge a través de la cultura guaraní, un pueblo indígena aún vigente que consumía la Ilex paraguariensis, nombre científico del mate, como infusión, alimento y moneda de cambio.

En la actualidad, los países que más consumen la yerba mate en términos per cápita son Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil (la región del sur), cada uno con sus particularidades. En Paraguay, catalogado como el rey histórico del mate por los historiadores, se consume tanto el mate con agua caliente como el tereré, una versión más refrescante con agua fría, hielo y diferentes yerbas medicinales para combatir el intenso verano paraguayo. En Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, si bien también se consume el tereré con agua o jugo, lo más popular es la bebida caliente con la famosa guampa y bombilla, siendo Argentina y Uruguay los países donde más se produce y se consume la yerba por persona.

Al contrario de Sudamérica, Barron Trump y sus asociados no venderán el mate de manera tradicional como se hace en Sudamérica, sino a través de bebidas energéticas, y sus primeros sabores serán piña y coco, en línea con la identidad que la compañía busca proyectar: “Una marca de bebidas que representa un estilo de vida, basada en la yerba mate y en ingredientes naturales y funcionales”.

Un negocio de colegas

De acuerdo con el New York Post, la compañía fue constituida en Florida en diciembre pasado y también está registrada en Delaware. Junto a Barron, los otros directores son Rodolfo Castello, Valentino Gómez, Stephen Hall y Spencer Bernstein, quien ocupa la presidencia del directorio. Hall figura como vicepresidente.

Bernstein y Hall no son caras nuevas en la vida del hijo menor del presidente estadounidense: ambos fueron sus compañeros en la Academia Oxbridge de West Palm Beach, Florida. Es decir, se trata de un emprendimiento construido sobre vínculos de confianza que vienen desde hace años.

La empresa, además, ya dio sus primeros pasos en el mercado de capitales. Según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SOLLOS recaudó un millón de dólares de inversores privados.

Más negocios que política

El movimiento de Barron Trump encaja con el perfil que viene construyendo en los últimos meses. Actualmente cursa su segundo año en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, y todo indica que buscará incursionar fuertemente en el mundo empresarial antes que la arena política.

La empresa de mate no es su único proyecto. Barron participó en la fundación de World Liberty Financial, la plataforma de criptomonedas que lanzó junto a su padre Donald y sus hermanos Don Jr. y Eric. Sus activos personales rondarían los $150 millones, según reportes. No obstante, el hijo del presidente tiene una amplia cartera de criptos y tokens que podría llevar su fortuna a los aproximadamente unos $525 millones.

Ahora, Barron decidió entrar en un rubro con amplio crecimiento, el de las bebidas energéticas. Según las proyecciones disponibles, el mercado global de bebidas energéticas movió entre $85.000 y $90.000 millones en 2025 y se proyecta que supere los $125.000 millones antes de 2030.