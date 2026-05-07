McDonald’s impulsa sus ganancias con menús de valor y marketing pop

Publicado por Carlos Dominguez 7 de mayo, 2026

McDonald’s reportó el jueves un crecimiento importante en sus ganancias durante el primer trimestre de 2026, impulsado por agresivas promociones de precios y campañas de marketing inspiradas en la cultura pop que ha logrado atraer a consumidores de bajos recursos.

Las ganancias del primer trimestre fueron de $2.000 millones, un 6% más que en el mismo periodo el año precedente, mientras que los ingresos ascendieron un 9% hasta $6.500 millones. Por otra parte, las ventas comparables globales aumentaron un 3,8%.

"El entorno para el consumidor ciertamente no está mejorando y puede que esté empeorando un poco", dijo el director ejecutivo, Christopher Kempczinski, en una conferencia telefónica recogida por AFP.

Más por menos: una estrategia de valor

En abril, McDonald’s lanzó en el mercado un "menú por menos de $3", prometiendo al menos 10 productos individuales a ese precio reducido. Esto se suma a opciones como el "McDouble Meal Deal" de $5.

"Es necesario contar con una oferta de comida para poder despertar el interés y la expectación en torno a algunos de nuestros platos principales", dijo Kempczinski. "Pero también se necesitan precios asequibles para la gente que está un poco más estresada por el tema de la asequibilidad y busca '¿qué puedo conseguir por $3 o menos?'".

Los ejecutivos señalaron que las recientes campañas de marketing vinculadas a las películas Super Mario Galaxy y KPop Demon Hunters, junto con iniciativas dirigidas a la nostalgia, han sido motores del compromiso de los consumidores y del aumento de las ventas.