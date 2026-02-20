Publicado por Santiago Ospital 20 de febrero, 2026

Steven Spielberg abandona California por Nueva York. El legendario director de éxitos como E.T. y Jurassic Park se convirtió en la última estrella de Hollywood en abandonar el Estado Dorado en los últimos meses. No sólo compró una propiedad en un exclusivo edificio de Manhattan, sino que también su productora, Amblin Entertainment, abrió una oficina en la ciudad.

"La mudanza de Steven a la costa este es algo que llevaba mucho tiempo planeando y que está motivada únicamente por su deseo y el de Kate Capshaw de estar más cerca de sus hijos y nietos, que viven en Nueva York", sostuvo una portavoz del director y productor en palabras recogidas por el LA Times.

El periódico californiano explicita que la vocera se negó a responder preguntas sobre un controvertido impuesto sobre el patrimonio que los votantes podrían aprobar en las urnas de noviembre.

Si aprobada, Ley de Impuesto a los Multimillonarios de 2026 gravará con un impuesto único del 5% las fortunas individuales que superen los 1.000 millones de dólares. Quienes defienden la medida aseguran que proveerá fondos para tapiar las deficiencias del servicio sanitario estatal, mientras que sus detractores apuntan que reducirá la riqueza del estado al volverlo menos atractivo para las fortunas, que invierten, gastan y pagan otros impuestos en el estado.

Entre sus críticos se encuentran voces conservadoras, como también las del gobernador demócrata del estado, Gavin Newsom, y empresarios como los cofundadores de Google Sergey Brin y de PayPal Peter Thiel. Este último, ya trasladó su residencia principal a Miami, mostrando preocupación por el proyecto del nuevo impuesto así como una inquietud más amplia de Silicon Valley por el exceso de regulaciones en California.

Algunas de las figuras que adquirieron propiedades y movieron sus negocios fuera de California son, según un relevo de The New York Post:

Larry Page - cofundador de Google : más de 45 de sus sociedades de responsabilidad vinculadas al empresario habrían pasado a estar inactivas, mientras que él mismo habría adquirido dos propiedades fuera de California.

: más de 45 de sus sociedades de responsabilidad vinculadas al empresario habrían pasado a estar inactivas, mientras que él mismo habría adquirido dos propiedades fuera de California. Sergey Brin - cofundador de Google : habría estado mirando una propiedad en Miami y disuelto o reubicado 15 sociedades.

: habría estado mirando una propiedad en Miami y disuelto o reubicado 15 sociedades. David Sacks - zar de las criptomonedas de la Administración : el emprendedor y fundador de Craft Ventures anunció su mudanza a Austin, Texas.

: el emprendedor y fundador de Craft Ventures anunció su mudanza a Austin, Texas. Lynsi Snyder - heredera de In N Out: reubicó a su familia y abrió una segunda oficina corporativa en Tennessee. La matriz de la cadena alimenticia, sin embargo, permanecerá en California, según Snyder.

A todos ellos se les podría sumar Mark Zuckerberg. Según el LA Times, el millonario está contemplando comprar una propiedad en Florida. Sería, según trascendió previamente, una mansión frente al mar de 200 millones de dólares. De momento, ni él ni sus representantes explicaron la posible movida.

Sin embargo, podría ser tarde para ellos. El texto del proyecto de impuesto incluye una provisión que aplicaría el gravamen de forma retrospectiva desde principios de año, gravando por tanto incluso a quienes abandonaron el estado desde entonces.

Bernie Sanders, el gran promotor del 'impuesto a los ricos'

Tanto Spielberg como Zuckerberg donaron repetidas veces para causas alineadas con el Partido Demócrata -el CEO de Meta anunció cambios en su flujo de donaciones en los últimos tiempos-. Aunque el gobernador Newsom, demócrata, se opone a la medida -desde su equipo alegan que los californianos con altos ingresos ya pagan más impuestos-, otros como el senador Bernie Sanders la respaldan.

"La clase multimillonaria ya no se considera parte de la sociedad estadounidense", sostuvo el miércoles desde Los Ángeles en el lanzamiento de la campaña a favor. "Dicen que no hay nada que se pueda hacer al respecto. Pues bien, tenemos malas noticias para ellos, empezando aquí mismo, en California".

"Estas personas sufren un problema de adicción. Todos conocemos a personas, por desgracia, que son adictas a las drogas, al alcohol, al tabaco... y se enfrentan a graves problemas de adicción. Pero, ¿sabéis cuál es la crisis de adicción más importante que hay hoy en día en Estados Unidos? Es la codicia de la clase multimillonaria", sostuvo.

Los detractores de la propuesta presentaron ya varias propias para invalidar el nuevo impuesto. Una de ellas, presentada a nivel nacional por Kevin Kiley (R-CA), busca prohibir que los estados impongan un impuesto retroactivo sobre activos de personas que dejaron de residir dentro de las fronteras estatales.

"El impuesto sobre el patrimonio propuesto por California es un intento sin precedentes de perseguir a personas que ya se han marchado como consecuencia de las malas políticas del estado", señaló Kiley. "No se debería permitir a ningún estado retroceder en el tiempo e imponer un nuevo impuesto a alguien que ya no vive allí. Eso es fundamentalmente injusto".

