Un salto histórico: el Dow cruza los 50.000 puntos y Trump celebra el hito en redes sociales

Publicado por Sabrina Martin 6 de febrero, 2026

El índice Dow Jones Industrial Average cerró por encima de los 50.000 puntos por primera vez en sus 140 años de historia. Este viernes el índice avanzó más de 1.200 puntos, lo que representó un incremento del 2,5%, para ubicarse en 50.115 unidades al cierre de la sesión.

La jornada estuvo acompañada por avances generalizados en los principales indicadores bursátiles de Estados Unidos. El S&P 500 subió un 2% y el Nasdaq compuesto ganó un 2,2%.

Del nerviosismo al repunte en una sola sesión

El mercado había llegado a la jornada del viernes con pérdidas acumuladas, impulsadas en gran medida por preocupaciones sobre el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo de software. Ese contexto de cautela cambió con fuerza cuando los índices comenzaron a recuperarse de forma simultánea, dando paso a un repunte que terminó con el Dow en un nivel nunca antes alcanzado.

El avance no solo compensó los retrocesos previos, sino que también consolidó una mejora en el ánimo de los inversionistas.

Nvidia y las grandes compañías impulsan el índice



Nvidia lideró las ganancias dentro del Dow Jones al cerrar la sesión con un aumento del 8%. A este movimiento se sumaron otras compañías con fuerte desempeño, entre ellas Caterpillar, 3M, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Amgen, Walmart y Walt Disney Co.

La participación de empresas de distintos sectores mostró que el repunte fue amplio y no concentrado en un solo grupo de acciones.

Las expectativas de inflación fortalecen el sentimiento del mercado El cambio en el ánimo de los inversionistas estuvo respaldado por el último informe de la Universidad de Michigan. De acuerdo con esos datos, las expectativas medianas de inflación a un año cayeron a su nivel más bajo desde enero de 2025.

Jeffrey Roach, economista jefe de LPL Financial, señaló que este resultado brindó tranquilidad a los mercados, en un momento en que los inversores buscan señales claras de mejora en las métricas de inflación.



Trump reacciona al récord en redes sociales

El presidente Donald Trump reaccionó al nuevo máximo histórico del Dow con un mensaje en Truth Social en el que vinculó directamente el resultado del mercado con su desempeño en el cargo. En su publicación, señaló que analistas habían considerado que alcanzar los 50.000 puntos al final de su mandato sería una señal de éxito, pero que ese nivel se logró con tres años de anticipación.

Trump también utilizó el hito bursátil para enviar un mensaje de cara a las elecciones de medio término, advirtiendo que, en su opinión, una victoria demócrata tendría consecuencias negativas para la economía.