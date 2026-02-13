El asesor financiero Andrés Gutierrez da las claves en Voz News sobre cuánto gastar en San Valentín

Publicado por Israel Duro 13 de febrero, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al asesor financiero Andrés Gutiérrez para hablar sobre qué gasto deberían hacer las parejas para demostrar su amor en San Valentín.

Sentido Común

Frente al gasto récord previsto para este San Valentín de casi 30.000 millones de dólares, es decir, unos 200 dólares por persona, Gutiérrez recomendó atender a las situaciones de las finanzas personales o familiares a la hora del desembolso que conviene realizar por una fecha tan señalada.

Así, advirtió de que gastar 200 dólares cuando te encuentras en una situación comprometida sería un grave error, mientras que, si te encuentras en una posición económica acomodada, puedes incluso gastar más para disfrutar del día.