El América de México vende el 49% de sus acciones a la inversora estadounidense General Atlantic

Publicado por Williams Perdomo 24 de diciembre, 2025

La firma inversora estadounidense General Atlantic adquirió el 49% de las acciones del América del fútbol mexicano y del Estadio Banorte (ex Azteca). Así lo informó el Grupo Ollamani, que será el socio mayoritario en esta sociedad en la que también participará el dueño de un equipo de la NFL.

Ollamani anunció el martes en un comunicado "la formación de una alianza estratégica con General Atlantic (denominada "Grupo Águilas") que será propietaria del Club América, del Estadio Banorte y de los terrenos adyacentes al estadio".

"Ollamani conservará una participación de control del 51% y continuará supervisando la dirección y visión estratégica de largo plazo del grupo, mientras que General Atlantic tendrá una participación del 49% en Grupo Águilas", precisa el comunicado.

Desde la apertura de su oficina en Ciudad de México en 2015, General Atlantic ha invertido alrededor de tres mil millones de dólares en 14 empresas mexicanas.

Para fortalecer esta alianza, General Electric y Ollamani se asociaron también con Kraft Analytics Group (KAGR), empresa estadounidense dedicada a servicios y tecnología especializada en análisis de datos y consultorías en las industrias del deporte y el entretenimiento.

Con sede en Foxborough, Massachusetts, KAGR es una filial del grupo empresarial Kraft, propietaria de dos equipos deportivos de Nueva Inglaterra: los Patriots del fútbol americano (NFL) y el Revolution de la MLS, así como del estadio Gillette.

Fundado el 12 de octubre de 1916 por un grupo de jóvenes estudiantes, la América fue adquirida en 1959 por el empresario Emilio Azcárraga Milmo, propietario de Telesistema Mexicano, empresa predecesora de Televisa.