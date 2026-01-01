Trump retrasa por un año los aranceles más altos a los muebles importados

Publicado por Diane Hernández 1 de enero, 2026

El presidente Donald Trump decidió posponer por un año la entrada en vigor de aranceles más elevados a determinados muebles importados, una medida que fue ordenada poco antes de que las nuevas tarifas comenzaran a aplicarse este jueves.

El aplazamiento afecta a los aumentos previstos dentro del paquete de aranceles sectoriales impulsado por Trump desde su regreso a la Casa Blanca. En concreto, la administración tenía previsto elevar los impuestos a la importación hasta un 30 % para ciertos muebles tapizados y hasta un 50 % para gabinetes de cocina y tocadores. Con la nueva decisión, estas tasas no entrarán en vigor hasta el 1 de enero de 2027.

Según explicó la Casa Blanca en un comunicado emitido el miércoles por la noche, la decisión responde al avance de conversaciones diplomáticas en curso. "Dadas las negociaciones productivas en curso sobre la importación de productos de madera, el presidente pospone el aumento de los aranceles para permitir que continúen las negociaciones con otros países", señaló el texto oficial.

Impacto económico y contexto comercial

El retraso se produce en un contexto de preocupación por el aumento del costo de vida en los hogares estadounidenses, un factor que ha generado presión sobre la política comercial del gobierno. Los aranceles más altos habrían afectado de manera directa a las importaciones procedentes de Vietnam y China, dos de los principales proveedores de muebles para el mercado estadounidense.

Desde 2025, la administración Trump ha impuesto aranceles a una amplia gama de productos, que van desde el acero hasta los automóviles, y mantiene abiertas nuevas investigaciones comerciales que podrían derivar en más impuestos a las importaciones.

En octubre, ya habían entrado en vigor un arancel del 10 % sobre la madera blanda importada y un 25 % sobre determinados muebles tapizados y gabinetes de cocina, medidas que el gobierno justificó como necesarias para fortalecer la industria nacional y proteger la seguridad nacional.