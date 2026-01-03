Saks Global anuncia la salida de su director ejecutivo antes de una posible quiebra

Publicado por Sabrina Martin 2 de enero, 2026

Saks Global anunció un cambio inmediato en su liderazgo en un momento de alta presión financiera para el minorista de lujo. Marc Metrick dejará el cargo de director ejecutivo mientras la compañía se prepara para una posible declaración de quiebra bajo que podría presentarse en los próximos días. El presidente ejecutivo, Richard Baker, asumió las funciones de CEO, informó la empresa.

Una fusión ambiciosa y sus consecuencias

Metrick, con casi tres décadas en Saks, encabezó en 2024 la fusión de 2.700 millones de dólares entre Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus. La operación buscaba crear un actor de mayor escala en el comercio minorista de lujo, con capacidad para optimizar costos y fortalecer la relación con compradores de alto poder adquisitivo. Sin embargo, tras asumir la deuda asociada a la fusión, la empresa enfrentó un entorno más adverso marcado por una menor demanda de artículos de lujo y crecientes tensiones con proveedores.

Negociaciones con acreedores y señales de estrés

La compañía mantiene conversaciones con acreedores para asegurar la financiación de un proceso de quiebra, según personas familiarizadas con las negociaciones. La expectativa es que la solicitud se presente la próxima semana, luego de que Saks incumpliera el pago de intereses por más de 100 millones de dólares a tenedores de bonos esta semana.

Ventas débiles y presión operativa

El desempeño operativo se ha deteriorado. En el trimestre finalizado el 2 de agosto, las ventas cayeron más de 13% interanual hasta 1.600 millones de dólares, por debajo de lo esperado por la propia compañía. La pérdida neta se amplió a 288 millones de dólares. En junio, Saks recaudó 600 millones de dólares en capital de los tenedores de bonos para cubrir un vencimiento de deuda, mientras que la incertidumbre contribuyó a que el valor de sus bonos tocara nuevos mínimos en diciembre.