El Senado confirma a Stephen Miran, asesor de Trump, como nuevo miembro de la Reserva Federal

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 15 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump logró este lunes una rápida victoria política con la confirmación en el Senado de Stephen Miran, su principal asesor económico, como nuevo integrante de la Junta de la Reserva Federal (Fed). La votación terminó muy pareja, 48 a 47, y se produjo apenas horas antes de que el banco central inicie una reunión fundamental de dos días en la que se debatirá un posible recorte de las tasas de interés.

De acuerdo con el Wall Street Journal, la designación de Miran es la segunda confirmación más veloz en más de 25 años y le permite ocupar el puesto que dejó vacante Adriana Kugler tras su sorpresiva renuncia en agosto. El movimiento fue descrito por los expertos como un triunfo estratégico para la Casa Blanca, ya que Miran no renunciará a su actual cargo como presidente del Consejo de Asesores Económicos de Trump. En su lugar, tomará una licencia sin goce de sueldo, lo que lo convierte en el primer funcionario del Poder Ejecutivo en integrar la Fed desde 1935.

El propio Miran aseguró en su audiencia de confirmación que actuará de manera independiente y que su rol en la reunión no cambiará el resultado final. Sin embargo, el nuevo gobernador sí podrá presentar proyecciones económicas que podrían influir en las expectativas de los mercados. Algunos analistas anticipan que podría abogar por un recorte más agresivo de las tasas de interés, alineándose con la postura del presidente Trump.

La nominación de Miran también ha generado duras críticas. Exfuncionarios de ambos partidos advirtieron que la doble función de Miran en la Fed y la Casa Blanca puede poner en duda la independencia del banco central. “Fue una señal muy negativa no renunciar al puesto en la administración”, advirtió Eric Rosengren, expresidente de la Fed de Boston. Por su parte, el economista de Harvard Greg Mankiw, quien presidió el Consejo de Asesores Económicos bajo George W. Bush, comparó el arreglo con la idea de que un fiscal general tomara licencia temporal para actuar como juez de la Corte Suprema, y agregó: “Lo veo como parte de la estrategia general de Trump de traer la política monetaria más bajo el control de la Casa Blanca”, reportó el WSJ.

Miran, doctor en Economía por Harvard, ya se había mostrado crítico en el pasado con los intercambios de personal entre la Fed y el Poder Ejecutivo, y ha cuestionado reiteradamente la política monetaria de Jerome Powell. Sus críticas han coincidido con los reclamos de Trump de bajar agresivamente las tasas de interés, en contraposición al enfoque más cauteloso de la actual dirección del banco central.