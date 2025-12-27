Estados Unidos, el mayor receptor de préstamos chinos

Publicado por Santiago Ospital 27 de diciembre, 2025

Estados Unidos es el mayor receptor de préstamos chinos. Primer puesto, en cifras: más de $200.000 millones distribuidos en 2.500 proyectos a lo largo y ancho del país durante las últimas dos décadas.

Desde proyectos de GNL en Texas hasta centros de datos en Virginia, pasando por la compra de una empresa de robótica en Michigan y obras en una terminal de Nueva York (en nada menos que en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy).

Aquellos son algunos de los 33.580 proyectos incluidos en una nueva base de datos de AidData, grupo de investigación de la Universidad de William & Mary, sobre inversiones y préstamos internacionales de China. "El conjunto de datos más completo de su tipo, sin comparación", aseguran sus creadores.

El inédito monto multimillonario de fondos chinos forma parte de un viraje más amplio notado por los investigadores: el gigante asiático redirigió sus inversiones internacionales del tercer mundo al primero.

Estados Unidos primero… para China



Washington, el Congreso, demócratas y republicanos, todo el arco político viene advirtiendo hace años contra los préstamos, las inversiones y becas chinas tanto en territorio estadounidense como aliado. Sin embargo, señalan los autores de Chasing China (Persiguiendo a China):

"Nuestros datos demuestran que Estados Unidos, un país de altos ingresos, es el mayor receptor individual de crédito del sector oficial de China. Este hallazgo es tanto inesperado como contrario a la intuición".

Un total de 201.830 millones de dólares entre 2000 y 2023. Que incluyen fondos para el oleoducto Dakota Access, conocido por el juicio contra Greenpeace USA, la Champlain Hudson Power Express, cable submarino que conectará Quebec con Queens...

Pero las entidades estatales chinas no sólo financiaron megaproyectos de infraestructura. Amazon, Verizon, Disney, AT&T, Ford, son algunas de las empresas del Fortune 500 que recibieron apoyo de liquidez (liquidity support) de acreedores estatales chinos. También aportaron a la adquisición de tecnológicas como Integrated Silicon Solution y Complete Genomics.

"Si bien algunas de estas operaciones crediticias en Estados Unidos han apoyado la construcción de infraestructuras críticas o han permitido a empresas chinas adquirir tecnologías críticas de empresas estadounidenses, muchas de ellas se guían por la búsqueda de beneficios más que por la búsqueda de ventajas geopolíticas", aseguran los autores.

China mira hacia el primer mundo



Con Estados Unidos como primer destino, los billetes chinos van a parar cada vez más en el primer mundo. "Estamos asistiendo a una reorientación fundamental", asegura Brooke Escobar, coautora del informe. China ya no aduce perseguir tanto fines filantrópicos, como promover el desarrollo económico en África, sino competitividad económica y su propia seguridad nacional.

De hecho, los países de ingresos bajos y medio-bajos pasaron de representar el 88% de su portfolio de operaciones de préstamo en el año 2000 a tan solo el 24% en 2023.

"Pekín no busca pulir su reputación como benefactor mundial: el porcentaje de su cartera de préstamos y subvenciones en el extranjero que se considera ayuda (AOD) se ha desplomado", sostiene Escobar.

En cambio: "Se centra en consolidar su posición como acreedor internacional de primera —y última— instancia, al que nadie puede permitirse alienar o antagonizar".

Según AidData, más de tres de cada cuatro préstamos internacionales chinos están ahora destinados a países de ingresos medios-altos y altos. Y no a cualquier industria:

"Gran parte de los préstamos a países ricos se centran en infraestructuras críticas, minerales críticos y la adquisición de activos de alta tecnología, como empresas de semiconductores", aseguró Brad Parks, director ejecutivo de AidData.

En ese sentido, otros grandes favoritos fueron:

Reino Unido: 60.000 millones de dólares

Alemania: 33.400 millones de dólares

Francia: 21.300 millones de dólares

Italia: 17.400 millones de dólares

Portugal: 11.700 millones de dólares

Países Bajos: 11.600 millones de dólares

China, principal acreedor global

En total, China distribuyó 2,2 billones (trillion) de dólares en ayudas y créditos.



“El tamaño total de la cartera de China es entre dos y cuatro veces mayor de lo que sugieren las estimaciones publicadas anteriormente”, asegura Parks.



Los datos también muestran que continúa siendo el principal acreedor estatal. En 2023, otorgó un total de 140 mil millones de dólares a entidades públicas y privadas alrededor del mundo.



Ese mismo año, gastó más del doble que Estados Unidos. Mientras que al Banco Mundial lo superó por casi 50.000 millones de dólares.



Acceda al reporte completo