ANÁLISIS
El déficit comercial de EEUU se reduce a $29.400 millones, el nivel más bajo desde 2009
El déficit se informó por última vez en $48.100 millones.
El déficit comercial de Estados Unidos se ha reducido a $29.400 millones, tras ser reportado por última vez en $48.100 millones.
El déficit previsto era de $58.100 millones, según Investing.com. El déficit se redujo en $18.700 millones, y fue $28.700 millones inferior a la cifra prevista.
El déficit es el más bajo desde 2009, según reportes.
La mejora de la balanza comercial indica que, aunque Estados Unidos sigue importando más bienes y servicios de los que exporta, la reducción del déficit podría fortalecer el dólar.
Con una moneda más fuerte, podría haber una mayor demanda extranjera del dólar, lo que se traduciría en una apreciación de su valor.