ICE arresta en Kansas a un inmigrante ilegal y presunto terrorista yihadista con licencia de conducir de camiones

Publicado por Agustina Blanco 18 de noviembre, 2025

Autoridades federales detuvieron a un hombre uzbeko buscado por presuntos lazos con una organización terrorista, quien había ingresado ilegalmente a Estados Unidos y operaba como conductor de camiones comerciales.

El caso, que involucra a Akhror Bozorov, de 31 años, ha desatado duras críticas contra las políticas migratorias de la Administración Biden, con el zar de fronteras Tom Homan señalando fallos en las verificaciones de antecedentes.

Bozorov, originario de Uzbekistán, fue arrestado el 9 de noviembre en Kansas por agentes de Inmigración y Aduanas (ICE), mientras trabajaba como camionero con una licencia comercial expedida en Pensilvania en enero de 2024.

Según el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las autoridades uzbekas emitieron una orden de captura contra él en 2022, acusándolo de pertenecer a un grupo terrorista, difundir propaganda extremista y promover la yihad en línea, incluyendo reclutamiento de combatientes.

Ingresó ilegalmente durante la Administración Biden



El individuo cruzó la frontera sur de manera ilegal en febrero de 2023 y fue liberado en el interior del país tras su detención inicial por la Patrulla Fronteriza. Posteriormente, obtuvo autorización laboral bajo las normativas vigentes en ese momento, lo que le permitió acceder a la licencia de conducir comercial.

"No solo Akhror Bozorov –un terrorista buscado– fue liberado en el país por la Administración Biden, sino que también se le otorgó una licencia de conducir comercial por el gobernador Shapiro en Pensilvania. Esto es obvio, pero los inmigrantes ilegales terroristas no deberían manejar camiones de 18 ruedas en las autopistas de Estados Unidos", declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin en un comunicado oficial del DHS.

Durante una aparición en el programa "America's Newsroom" de Fox News, el martes, Homan, actual responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca, acusó directamente a la Administración previa de engañar a la ciudadanía. "La Administración Biden mintió al pueblo estadounidense y dijo que todos los que liberaron en el país habían sido debidamente investigados. No lo fueron", enfatizó.

Homan insistió en que la ley federal obliga a la detención inmediata de quienes entran sin documentación adecuada, una norma que, según él, no se cumplió en casos como este.

"No sabemos quiénes son todos los terroristas. Por eso deberían haberlo detenido, como exige la ley federal. La ley federal dice que si entras al país ilegalmente sin la documentación adecuada, debes ser detenido", agregó el zar de la frontera.

La detención de Bozorov forma parte de una ofensiva más amplia del DHS contra conductores comerciales indocumentados, motivada por recientes accidentes fatales atribuidos a camioneros en situación irregular.

En esa línea, el 21 de octubre, un choque múltiple en una autopista del sur de California dejó tres fallecidos; el implicado, Jashanpreet Singh, de 21 años, un conductor indocumentado, enfrenta cargos relacionados.

Tanto la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como el secretario de Transporte, Sean Duffy, han arremetido contra los estados ‘santuario’, a los que acusan de facilitar la obtención de licencias comerciales a inmigrantes irregulares.

Por su parte, Bozorov permanece bajo custodia de ICE a la espera de su deportación.