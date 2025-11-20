Trump pide comprensión a las bases de MAGA ante su revuelta por las visas H-1Bs

Publicado por Israel Duro 20 de noviembre, 2025

El idilio entre MAGA y Donald Trump está viviendo un momento difícil. La polémica entrevista masaje de Tucker Carlson a Nick Fuentes ha generado un amplio cisma dentro del movimiento entre quienes apoyan o critican a Carlson por blanquear a Fuentes, a lo que se suma el debate sobre la postura de la Administración sobre las visas H-1Bs a extranjeros cualificados para trabajar en EEUU, algo que muchos dentro de MAGA perciben como una traición al America First y que "roba" empleos a los propios estadounidenses.

El presidente volvió a descolgarse del sentir de las bases de MAGA al defender nuevamente su postura sobre los visados para trabajadores altamente cualificados. Trump subrayó la necesidad de que la llegada de estos profesionales porque los estadounidenses no tienen los conocimientos adecuados para estos puestos de trabajo, por lo que no le costarían el empleo a nadie en realidad.

Así, puso el ejemplo del brutal aumento de la producción de chips en Arizona, que hará que la empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company traiga a miles de trabajadores y que él mismo dará "la bienvenida a esas personas".

"Hay que enseñar a nuestra gente. Lo siento. Mis índices de popularidad acaban de bajar"

El presidente trató de tender puentes con los críticos, con unas palabras muy lejos de su habital tono combativo: "Amo a mis amigos conservadores. Amo a MAGA. Pero esto es MAGA, y esas personas van a enseñar a nuestra gente cómo fabricar chips de computadora, y en poco tiempo, nuestra gente va a estar muy bien".

El presidente apuntó que es consciente de que su postura no es muy popular entre sus seguidores, y de que le está costando puntos en su aprobación y popularidad en las encuestas, pero insistió en la necesidad de hacerlo así y aseguró que todo -la economía, los empleos nacionales y las encuestas- terminará mejorando.

"Las personas que están en contra nuestra son muy, muy inteligentes. Son patriotas increíbles, pero simplemente no entienden: hay que enseñar a nuestra gente. Lo siento. Mis índices de popularidad acaban de bajar, pero entre la gente inteligente han subido mucho".

Además, justificó que estas empresas van a invertir ingentes cantidades en el país para crear fábricas que daran empleos a los estadounidenses, pero que ahora mismo "necesitan traer a mucha gente de su país para poner en marcha la fábrica y que funcione".

Críticas dentro de MAGA a la postura de Trump

Un mensaje que no termina de calar y que ha recibido críticas directas por parte de destacas figuras dentro del movimiento, como la representante Marjorie Taylor Green, quien apuntó a Politico: "Hay cosas como los visados H-1B que quitan puestos de trabajo a los estadounidenses, eso es muy grave".

Declaraciones como ésta acabaron con una ruptura entre ella y el presidente. Aunque MTG trató de reconciliarse con Trump después de que éste le retirara su apoyo electoral, el presidente no parece muy por la labor de un acercamiento con su antigua aliada.