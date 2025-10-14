Wall Street abre a la baja ante las nuevas tensiones entre EEUU y China

Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York AFP.

Publicado por Diane Hernández 14 de octubre, 2025

Las acciones en el mercado retrocedieron este martes luego de que las tensiones comerciales entre EEUU y China volvieran a intensificarse, aunque un repunte constante en las operaciones posteriores ayudó a reducir las pérdidas de los principales índices.

Pekín impuso sanciones a las filiales estadounidenses del conglomerado naval surcoreano Hanwha Ocean, acusándolas de colaborar con Washington y de dañar los intereses comerciales de China. La decisión coincidió con la entrada en vigor de nuevas tarifas portuarias de represalia entre ambas potencias.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró al Financial Times que China se encuentra "en medio de una recesión o depresión" y añadió que "quieren arrastrar a todos los demás con ellos".

Los principales índices bursátiles estadounidenses registraron fuertes caídas en las primeras horas de este martes, aunque posteriormente lograron recuperar gran parte del terreno perdido. El Dow Jones cerró con un leve descenso del 0,1%, después de haber retrocedido hasta 1,4% más temprano. Mientras que el VIX, indicador de volatilidad conocido como el "termómetro del miedo" en Wall Street, mostró un repunte.

La temporada de resultados del tercer trimestre arrancó con buen ánimo, impulsada por el sólido desempeño del sector bancario. Goldman Sachs, JPMorgan y Wells Fargo presentaron ganancias superiores a las estimaciones del mercado, mientras que los activos bajo gestión de BlackRock superaron por primera vez los 13 billones de dólares.

Sin embargo, las acciones de JPMorgan y Goldman retrocedieron, reflejando las altas expectativas de los inversores tras las fuertes subidas que habían registrado a lo largo del año.