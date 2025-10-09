La producción de petróleo alcanza un récord en julio: 13,6 millones de barriles diarios

Publicado por Alton Wallace | The Center Square 9 de octubre, 2025

Estados Unidos produjo un récord de 13,6 millones de barriles de crudo diarios en julio, por encima de los 13,5 millones de barriles diarios (b/d) de junio, según informó la Administración de Información Energética (EIA) en su último informe Perspectivas Energéticas a Corto Plazo.

La producción de crudo estadounidense en julio fue superior a la estimada anteriormente, lo que llevó a la agencia a elevar el punto de partida de sus previsiones para lo que resta de 2025 y 2026. La agencia proyecta ahora que la producción de crudo estadounidense se situará en una media de 13,5 millones de b/d tanto en 2025 como en 2026. Para lo que queda de 2025, esto representa un aumento de 100.000 b/d respecto a la previsión de agosto de la agencia, mientras que la producción de petróleo de 2026 se proyectó 200.000 b/d más alta.

La agencia también aumentó sus previsiones de producción de crudo en el Golfo de América en 2025 y 2026, señalando que algunos proyectos de perforación en alta mar están aumentando la producción más rápido de lo esperado.

La EIA espera que la producción mundial de crudo y productos petrolíferos aumente hasta 2026, lo que provocará un crecimiento continuado de los inventarios internacionales. La agencia prevé que este crecimiento de los inventarios ejercerá una presión a la baja sobre los precios mundiales del petróleo, con un descenso del crudo Brent de referencia a una media de 62 dólares por barril en el cuarto trimestre de 2025 y a 52 dólares por barril en 2026. El crudo Brent al contado se cotizó a una media de 68 dólares por barril en septiembre.

La EIA dijo que una incertidumbre clave en su previsión es el ritmo al que China siga comprando petróleo para ponerlo en almacenamiento. Si China sigue acumulando inventarios al ritmo estimado en los últimos meses, los precios del crudo podrían ser más altos de lo previsto ahora, dijo la agencia.

La agencia proyecta que la producción de gas natural seco de Estados Unidos alcanzará los 107.000 millones de pies cúbicos diarios (Bcf/d) en 2026, lo que supone un aumento de 1,0 Bcf/d o alrededor del 1% respecto a la previsión anterior de la EIA. La producción de gas natural seco de EE.UU. en 2024 fue de aproximadamente 103,5 Bcf/d de media, según la agencia.

Se espera que el precio de mercado del gas natural en el Henry Hub de Luisiana aumente de una media de 3 dólares por millón de BTU en septiembre a 4,10 dólares por millón de BTU en enero de 2025, según la previsión de la EIA. La agencia espera que el precio del Henry Hub en enero sea 50 céntimos inferior al previsto en septiembre, principalmente porque la producción de gas estadounidense será mayor de lo previsto. A primera hora del miércoles, el precio al contado del gas natural en el Henry Hub era de 3,38 dólares por millón de BTU.

La EIA prevé que la capacidad de exportación de GNL de EE.UU. aumente en 5 Bcf/d en lo que queda de 2025 y en 2026, a medida que la producción siga aumentando en las instalaciones de GNL de Plaquemines en Luisiana y en la planta de Corpus Christi en Texas. La capacidad adicional debería aumentar las exportaciones totales de GNL de EE.UU. a 15 Bcf / d en 2025 y 16 Bcf / d en 2026, frente a 12 Bcf / d en 2024, dijo la agencia.

