La plata se contagia de la 'fiebre del oro' y supera por primera vez los $50 por onza

Fichas de plata de 1 onza se pulen para su uso en la producción de monedas TRIPPLAAR/SIPAUSA/SIPA / Cordon Press

Publicado por Israel Duro 12 de octubre, 2025

La fiebre del oro que ha llevado a este metal a romper sus máximos históricos de manera casi continua se ha contagiado a la plata, que ha superado por primera vez el precio de 50 dólares por onza.

Los expertos apuntan a que esto se debe a en la escasez de oferta del metal y un entorno económico que revaloriza los metales preciosos por su valor como refugio seguro frente a las turbulencias de los mercados por las tensiones sociopolíticas mundiales.

El oro rompe la barrera de los $4.000

El pasado jueves fue la primera vez que la plata alcanzó un máximo de 51 dólares por onza, horas después de haber roto la histórica barrera de los 50 dólares. La última vez que este metal precioso rozó los 50 dólares fue en 1980, sin llegar entonces a superar ese límite.

Un día antes, fue el oro el que rompió su máximo histórico, al rebasar la barrera de los 4.000 dólares por onza.

Los expertos consideran que seguirá la tendencia alcista del precio de ambos metales

En conversación con la agencia Reuters, de la que se hizo eco Fox News, Tai Wong, comerciante independiente de metales, expuso que "Los especuladores están retirando algunas fichas de oro a medida que entra en vigor el alto el fuego en Gaza, ya que reduce la temperatura en una región históricamente volátil".

De acuerdo con Wong, las subidas de valor de ambos metales no decaerá a pesar de la entrada en vigor del acuerdo de Paz de Trump en Gaza: "Puede que el oro y la plata necesiten consolidarse más, pero los principales motores del repunte, la diversificación de las reservas y la gran deuda soberana mundial en aumento, siguen siendo totalmente válidos y mantienen intactas las perspectivas alcistas".