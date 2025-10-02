Las ventas de Tesla aumentaron un 7% en el tercer trimestre de 2025

Publicado por Williams Perdomo 2 de octubre, 2025

El fabricante de vehículos eléctricos Tesla registró en el tercer trimestre de 2025 un aumento de las ventas del 7% con respecto al año anterior, por encima de las expectativas.

Después de tres meses consecutivos en descenso, el anuncio representa una señal de recuperación para el grupo dirigido por el multimillonario Elon Musk.

Entre julio y septiembre, Tesla entregó 497.099 vehículos, según un comunicado publicado este jueves, frente a los 440.000 que esperaban los analistas.

La compañía se está recuperando tras un período difícil. El repunte de las ventas se debió en su totalidad al Model Y y al Model 3, cuyas entregas aumentaron más de un 9%, mientras que los demás modelos, el S, el X y el Cybertruck, experimentaron una caída interanual del 30%.

Así, Tesla se está recuperando gracias a sus vehículos más asequibles: el 3 y el Y cuestan menos de 45.000 dólares en el país, mientras que los otros tres se venden por al menos 80.000 dólares.

El mercado recibió esta noticia con entusiasmo, pero sin euforia. Alrededor de las 13H40 GMT, el precio de las acciones de la compañía subían un 0,68% en Wall Street.