“Go woke, go broke”: Elon Musk y cuentas virales en ‘X’ inician un boicot contra Netflix luego de que un creador de la plataforma tildara a Charlie Kirk de “nazi”
La masiva cancelación de suscripciones inició tras la viralización de un comentario controvertido de Hamish Steele, creador de la serie animada de Netflix ‘Dead End: Paranormal Park’.
El magnate Elon Musk y varias cuentas virales en ‘X’ iniciaron un boicot contra Netflix luego de que se viralizara un comentario polémico del director Hamish Steele, creador de la serie animada de la plataforma ‘Dead End: Paranormal Park’, sobre Charlie Kirk.
Todo inició con la cuenta conservadora Libs of TikTok, que publicó un clip de 41 segundos de la serie donde, según los críticos, se muestra “propaganda trans” en un programa dirigido a niños.
“¡Dios mío! Dead End Paranormal Park, una serie de Netflix, está promoviendo la comunidad transgénero entre los NIÑOS. Este programa está anunciado para NIÑOS DE 7 AÑOS. Ahora lo están promocionando entre los niños en @netflix. Padres, ¡CUIDADO!”, publicó la cuenta.
OMG. Dead End Paranormal Park, a show on Netflix, is pushing pro-transgender on CHILDREN.
This show is advertised for 7-YEAR-OLDS
It’s being promoted on @netflix kids now.
Parents- BEWARE pic.twitter.com/gh5UZftKns
En una publicación posterior, Libs of TikTok apuntó directamente contra su creador, Steele, quien difamó públicamente a Kirk tildándolo de “nazi” en un comentario lleno de improperios.
"¿Por qué carajo comentas esto, imbécil?", dijo Steele en ‘X’ el 11 de septiembre. "Sientes compasión por cualquiera de las familias que están siendo masacradas por tus armas. Pero si disparan a un nazi cualquiera, es una declaración pública. Eres un cabr*n de mierda".
This is the creator of the show
Las dos publicaciones generaron indignación automática, con Elon Musk a la cabeza. El magnate acudió a ‘X’ para criticar al creador del programa y anunciar que canceló su suscripción de Netflix tras citar un post del exfuncionario del Departamento de Energía Matt Van Swol.
Tras la publicación de Musk, otras cuentas virales de la plataforma empezaron a criticar a ‘Dead End: Paranormal Park’ —cancelada en 2023 tras dos temporadas— por promover contenido trans y a Steele por promover odio. En última instancia, los usuarios empezaron a boicotear Netflix y múltiples cuentas publicaron capturas de la cancelación de sus suscripciones.
🚨 If you haven't cancelled @netflix yet, use this as your justification:

"Dead End: Paranormal Park" is targeted for ages 7+, which pushes trans ideology. See for yourself!
"Dead End: Paranormal Park" is targeted for ages 7+, which pushes trans ideology. See for yourself! pic.twitter.com/D4rREAuhf2